350 Kişilik Ekip Sahaya İndi

Dicle Elektrik, yaz aylarında aşırı sıcaklar ve yüksek enerji tüketimi nedeniyle yıpranan şebeke bileşenlerini gözden geçirerek belirlenen bölgelerde gerekli bakım çalışmalarını başlattı. Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

BÖLGE GENELİNDE 350 KİŞİLİK EKİP GÖREV ALIYOR

Dicle Elektrik Saha Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, her yıl yaz ve kış mevsimleri öncesinde düzenli olarak yapılan planlı bakım çalışmaları ile arızaların önceden tespit edilerek kesintisiz enerji arzının sağlandığını belirtti. Tüzün, “Termal kameralar ve kısmı deşarj cihazları gibi yüksek teknoloji ürünü ekipmanların kullanıldığı bu çalışmalarda 350 kişilik bakım ekibimiz görev alıyor. Bu kapsamda yıl sonuna kadar 32 bin kilometre orta ve alçak gerilim hattında gözlem yapılacak, 13 bin kilometre hat ve 9 bin 600 trafoda bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Şu ana kadar 23 bin kilometre hattın gözlem ve 9 bin kilometre hattın bakım çalışmaları tamamlandı. Ayrıca 7 bin 200 trafo ve 20 bin saha dağıtım panosu bakımdan geçirildi” dedi.

TRAFOLARIN YÜZDE 50'Sİ, HATLARIN YÜZDE 20'Sİ BAKIMDAN GEÇİRİLDİ

Dağıtım bölgelerinde kesintisiz ve kaliteli enerji arzının önemine dikkat çeken Tüzün, “Kış öncesi arıza önleyici bakım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Trafoların yüzde 50’si, orta ve alçak gerilim hatlarının yüzde 20’sinde bakım işlemleri tamamlandı. Yılsonuna kadar tüm planlanan çalışmaların bitirilmesi hedefleniyor” ifadelerini kullandı.





Kaynak: İHA