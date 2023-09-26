30 yıllık hükümlü tahliye edilmedi: 'Hayat enerjisi düşük' denildi

Feyzi Ayzit, 1992 yılında, 26 yaşında girdiği cezaevinden 30 yıl sonra tahliye edilecekti. Ayzit'in Şubat 2023'te gerçekleşmesi gereken tahliyesi Yozgat İnfaz Hakimliğince uygun bulunmadı.

Ayzit'in tahliye edilmemesine ilişkin kararın gerekçesinde Yozgat Cezaevi'nce hazırlanan rapordaki değerlendirmelere yer verildi.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, raporda Ayzit'le ilgili olumlu görüşler şu şekilde sıralandı:

“Ailesiyle görüştüğü, aile ilişkilerinin iyi olduğu, kurumun yapmış olduğu çeşitli faaliyetlere katılım gösterdiği, karşılaştığı sorunları düzgün bir şekilde çözmeye çalıştığı, cezaevine girmeden önce madde kullanmamış olup cezaevinden çıktıktan sonra da madde kullanmayacağının düşünüldüğü, kurumumuzda düzenlenen sportif faaliyetlere katılım gösterdiği, kütüphane imkanlarından yararlandığı, genel ve kısmi arama ile sayımlarda idareye ve personele zorluk çıkartmadığı, genel ve koğuş olarak temizlik ve işleyiş kurallarına riayet ettiği, genel ve koğuş olarak tasarruf ve işleyiş kurallarına riayet ettiği, hobi atölyesi, el işi çalışmaları faaliyetlerine katılım gösterdiği.”

Ayzit'le ilgili tüm bu olumlu değerlendirmelerin yanında “Manevi rehberlik birimi tarafından düzenlenen etkinliklere katılım göstermediği, kurumumuzda kaldığı süre içerisinde iyileştirme planına kısmen uyum sağladığı, genel ve koğuş olarak oda yerleşim ve yatma planına uyum sağlamadığı, kişisel bakımına özeni yeterli olmadığı, sağlık tedbir ve kurallarına uyum sağlamadığı, idare, personele dönük olumsuz birçok davranışta bulunduğu” gibi bazı olumsuz değerlendirmeler de raporda yer aldı.

'ABDULLAH ÖCALAN VATAN HAİNİ MİDİR?'

Raporda Ayzit'le ilgili olumlu görüşler ağır basmasına rağmen tahliye edilmemesine gerekçe olarak kendisiyle yapılan mülakattaki sorulara verdiği cevaplar gösterildi. Söz konusu mülakatta Ayzit'e 'Abdullah Öcalan vatan haini midir?', “PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor musun?', “Türkiye Cumhuriyeti Devletini tanıyor musun?', 'Türkiye Cumhuriyetinin karşısında olan örgütleri söyler misin?' gibi sorular yöneltildi. Ayzit, bu sorulara sadece kendisiyle ilgili soruları yanıtlayacağını söyleyerek cevap verdi.

'KENDİMLE İLGİLİ SORULARI CEVAPLAYACAĞIM' DEDİ, NEDAMET GETİRMEDİĞİNE HÜKMEDİLDİ

Kararda Ayzit'in kendisine sorulan sorulara, 'Kendimle ilgili soruları cevaplayacağım' yanıtını vermesi ve yorum yapmaması 'kaçamak cevaplar vermesi' olarak değerlendirildi ve beyanlarında samimi olmadığı, PKK ile bağının devam ettiği yorumu yapıldı. Ayzit'in işlediği suça karşı herhangi bir nedamet duygusu geliştirmediği ifade edilen kararda tekrar suç işlemeye meyilli olduğu değerlendirildi.

'HAYAT ENERJİSİ DÜŞÜK'

Kararda ayrıca “Adı geçenin suçunun toplumda infial yaratan suçlardan olduğu, çıkması durumunda hayat enerjisinin düşük olduğu, tutum ve davranış değişikliğine ilişkin motivasyonunun düşük olduğu” ifadeleri kullanıldı. Ayzit'in tarafsız koğuşa geçmek için herhangi bir başvuruda bulunmaması ve örgüt mensubu kişilerle aynı koğuşta bulunmaktan rahatsızlık duymaması örgütün radikal düşüncelerinden vazgeçmediğinin gerekçesi olarak sunuldu.

Yozgat İnfaz Hakimliği, “Hükümlünün toplu yaşamın gerektirdiği kurallara ve normlara uyum sağlamakta zorlanabileceği, bu hali ile toplumla bütünleşmeye hazır olmadığı” gerekçesiyle iyi halli olmadığına karar verdi ve tahliye edilmemesine hükmetti.