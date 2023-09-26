Muhalif kanallara ceza yağdıran RTÜK'ten Genar'a milyonluk ihale

Muhalif kanallara ceza yağdıran RTÜK, AKP’ye yakınlığıyla bilinen İhsan Aktaş ait Genar Araştırma Şirketi’ne 4 milyon TL’lik ihale verdi. Aktaş’ın şirketi RTÜK için “Medya Kullanım Alışkanlıkları” saha araştırması yapacak

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Muhalif kanallara ceza yağdıran RTÜK'ten Genar'a milyonluk ihale

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), “Medyametre-Medya Kullanım Alışkanlıkları” araştırması için harekete geçti.

Araştırma için gerçekleştirilen ihale, AKP’ye yakınlığıyla bilinen İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu Genar Araştırma Şirketi’ne verildi. Aktaş’ın şirketi ile RTÜK arasında 21 Eylül’de sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞME BEDELİ 4 MİLYON

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; RTÜK, 29 Ağustos’ta, “2023-2024 Dönemi Medyametre-Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması Saha Uygulaması” ihalesi düzenledi. İhalenin yaklaşık maliyet tutarının 4 milyon 45 bin TL olduğu bildirildi. İhaleye yalnızca, AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve Yeni Şafak’ta yazılar kaleme alan İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu şirketin teklif verdiği öğrenildi. Aktaş’ın Genar Araştırma isimli şirketi ile RTÜK, 21 Eylül’de masaya oturdu. Medya kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla 2022 yılındaki saha araştırmasını 2 milyon 190 bin TL’ye üstlenen Genar’ın, 2023 yılı saha çalışmasına yönelik ihaleyi ise 4 milyon 50 bin TL’ye aldığı belirtildi. RTÜK’ün Genar’a yaptıracağı araştırmanın amacı, “Kamuoyunun televizyon izleme ve radyo dinleme alışkanlıkları ile dijital yayın platformu kullanımı, internet ve sosyal medya kullanımlarına ilişkin veri elde etmek” olarak açıklandı. Araştırma kapsamında 15 yaş ve üzeri 5 bin kişiyle görüşüleceği kaydedildi. Saha çalışmasının 26 kentte gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kamuoyunda, “Yandaş yazar” olarak anılan Aktaş’ın şirketinin aldığı kamu ihalelerinin toplam tutarı ise dudak uçuklattı. Genar Araştırma’nın, 2011-2023 döneminde aldığı kamu ihalelerinin toplam tutarı kayıtlara, 25 milyon 809 bin 844 TL olarak geçti.

Muhalif kanallara ceza yağdıran RTÜK'ten Genar'a milyonluk ihale - Resim : 1

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