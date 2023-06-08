2'si bebek 8'i çocuk tam 16 kişi bindi: Minibüs değil motosiklet

Aksaray’da 2’si bebek 8’i çocuk 16 kişi bindiği 3 tekerli elektrikli motosikletle polise yakalandı. Herkesi şaşırtan o görüntülerde 16 kişi bir bir motosikletten indirilirken, ehliyetsiz olan motosiklet sürücüsü sepetli motosiklete 16 kişi bindirerek bir rekora imza attı.

Olay, Şamlı Mahallesi Atatürk Bulvarı kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletlere yönelik rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, bulvarda oluşturdukları uygulama noktasında trafikte seyreden tüm motosikletleri tek tek durdurdu. Trafik polisleri ehliyet, ruhsat ve kask gibi unsurları kontrol ederken, Asayiş ekipleri ise şahısları bir bir Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirdi. Uygulama esnasında 38 MA 5370 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosikleti durduran polis ekipleri adeta gözlerine inanamadı.

Durdurulan minibüs görünümlü motosiklet ve sepetinden 2'si bebek 8'i çocuk tam 16 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Herkesin şaşkınlıkla izlediği olayda polis ekipleri motosikletin ön kısmından 3, arka sepetinden ise 13 kişiyi bir bir indirdi. Motosikletin sürücüsü Muhammet Ahmet Huseyin'in (26) yapılan kontrolünde ehliyetsiz olduğu anlaşılırken, sürücüye “Taşıma sınırının üzerinde taşıma” nedeniyle 16 bin TL para cezası kesildi. Canlarını hiçe sayarak trafikte seyreden 16 yabancı uyruklu şahıs tek tek kontrolden geçirildi. Motosiklet ise polis ekipleri tarafından sürücünün ehliyetli bir yakınına teslim edildi.

Basın mensuplarının, “Kaç kişi var” sorusunu cevaplayan motosiklet sürücüsü Muhammet Ahmet Huseyin biraz düşündükten sonra “15 kişi” diye cevap verdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve Türkçeyi zor konuşan sürücü basın mensuplarını sorularını gülerek cevapladı.

Kaynak: İHA