26 Yaşındaki Genç Evinde Asılı Halde Ölü Bulundu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 26 yaşındaki E.C.K., evinde asılı halde ölü bulundu. Ailesinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine gelerek, gencin hayatını kaybettiğini tespit etti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı evine gece saatlerinde gelen E.C.K. (26), sabaha karşı ailesi tarafından asılı halde bulundu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.C.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan gencin cenazesi, ailesi tarafından alınarak Potbaşı Köseler Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA