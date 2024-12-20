Meclis'e Yürümek İsteyen Sendikalara Polis Engeli

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla bir araya gelerek TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen emekçilere polis izin vermedi. Yaşanan arbedenin ardından, basın açıklaması Çankaya Belediyesi önünde okundu.

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2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Çankaya Kapısı'nın önünde açıklama yapmak isteyen emek örgütü üyelerine polis müdahale etti.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2025 bütçe görüşmelerini protesto etmek için TBMM Çankaya Kapısı önünde toplanmak istedi.

EMEKÇİLERE POLİS BARİKATI

"Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye" çağrısıyla yapılmak istenen basın açıklamasına emniyet güçlerince izin verilmedi.

Meclis'e yürümek isteyen emek örgütü üyeleriyle polisler arasında arbede yaşandı.

Tüm Emekliler Sendikası üyelerinin de katıldığı eylemde Madenciler Anıtı'nın önündeki gerginlik sona ererken, sendikalar Çankaya Belediyesi önüne gelerek basın açıklamalarını burada okudu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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