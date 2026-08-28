20 Yıl Hapis Cezası, 38 Ayrı Yakalama Kararı... Ünlüleri Ağına Düşüren 'Ponzi Mine' Kadıköy'de Yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası ile 38 ayrı yakalama kararı bulunan 'Ponzi Mine' lakaplı Mine Mumcu Kadıköy'deki lüks bir kafede yakalanarak gözaltına alındı. 'Ponzi Mine'nin oluşturduğu ağ ile çok sayıda ünlü ismi mağdur ettiği öne sürülmüştü.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

20 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Ekiplerin yaptığı çalışmada, Mart 2023'ten bu yana hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mine Mumcu'nun Kadıköy Bağdat Caddesi çevresinde olduğu belirlendi.

LÜKS KAFEDE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, Mumcu'yu Suadiye'de lüks bir kafeteryada oturduğu sırada yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden başkasına ait kimlik çıkan Mumcu'nun, bir süre kendisinin Mine Mumcu olduğunu kabul etmediği öğrenildi.

20 Yıl Hapis Cezası, 38 Ayrı Yakalama Kararı... Ünlüleri Ağına Düşüren 'Ponzi Mine' Kadıköy'de Yakalandı - Resim : 1

38 AYRI YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan Mumcu'nun; 'örgüt kurmak', 'sahtecilik', 'güveni kötüye kullanmak', 'gasp' ve 'kamu görevlisi olduğunu iddia ederek dolandırıcılık' suçlarının da aralarında bulunduğu 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Hakkında 38 ayrı yakalama kararı bulunan Mumcu'nun, bunların 20'sinde kesinleşmiş hapis cezası aldığı, 18 dosyada ise ifadesinin alınması amacıyla arandığı belirlendi.

'35 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK' İDDİASI

Mine Mumcu'nun ünlülere yönelik kurduğu saadet zinciriyle yaklaşık 35 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyordu.

MAĞDURLARI ARASINDA ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM DE YER ALIYOR

Mumcu'nun, aralarında Helin Avşar, Ece Erken ve basketbolcu Semih Erdem'in de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülmüştü. Bazı olaylarda kendisini avukat, bazı olaylarda ise Yahudi uyruklu iş kadını olarak tanıttığı iddia edilen Mumcu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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dolandırıcılık
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