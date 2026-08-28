İzmir'de Akılalmaz Pusu! Türkiye Şampiyonu Dövüşçüyü Yanlışlıkla Vurdular

İzmir'de Karma Dövüş Sanatları Türkiye şampiyonu Hasan Başar, kendi spor salonunun önünde oturduğu sırada motosikletli ve kasklı iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yanındaki 13 yaşındaki çocukla sohbet ederken kurşunların hedefi olan Başar, hastaneye kaldırıldı. Saldırganların tetiği çekmeden önce sorduğu o soru ise duyanları hayrete düşürdü.

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İzmir’in Gaziemir ilçesi Çolak Molla Mümin Hoca Sokak’ta önceki gün dehşete düşüren bir "hedef şaşırma" kurşunlaması yaşandı.

Evli ve bir çocuk babası olan Karma Dövüş Sanatları (MMA) 2016 Türkiye Şampiyonu ve spor salonu işletmecisi Hasan Başar (30), iş yerinin önünde iş yerinin önünde salon üyesi 13 yaşındaki bir çocukla oturduğu sırada, motosikletle 2 kişi geldi. Bu kişilerden biri Başar'a 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri Hasan Başar'ın sağ bacağına isabet ederken, yanındaki çocuk ise yara almadan kurtuldu. Şüpheliler motosikletle uzaklaştı.

Yakınları tarafından otomobille Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürülen Hasan Başar, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Başar, taburcu edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'DOĞAN OLMADIĞIMI SÖYLEDİM AMA YİNE DE SIKTI'

Yaşadıklarını anlatan Hasan Başar, "Dükkanımın önünde, yanımda salon üyesi yaşı küçük bir çocukla oturuyordum. Yanıma motosikletle 2 kişi yanaştı. 'Sen Doğan mısın?' dedi. 'Hayır, ben Hasan'ım' karşılığını verdim. 2 el ateş etti, biri isabet etti. Neyse ki yanımdaki çocuk yaralanmadı" dedi.

Hasan Başar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ise "'Doğan sen misin?' deyip bacağıma sıktı. Şu an kemiğim de kırık. Doğan kim? Mevzu ne? Bilmiyorum. Dükkanımda oturuyordum, evime gidecektim. Eminim ki yanlışlıkla sıktı. 'Doğan olmadığımı söyledim ama yine de sıktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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