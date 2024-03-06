20 kilometrelik kovalamaca kazayla son buldu
Edirne’de polisin "dur" ihtarına uymayan Bulgaristan plakalı otomobilin sürücüsü 20 kilometre süren kovalamaca sonucu kaza yaptı. Sürücü, gözaltına alındı.
Edirne’de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü 20 kilometre süren kovalamaca esnasında kaza yapınca yakayı ele verdi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Bulgaristan plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otomobili takibe alan ekipler, aracı yaklaşık 20 kilometre takip etti. Otomobil, Kapıkule yolunda kontrolden çıkarak su tahliye kanalına girdi.
Kazadan yara almadan kurtulan Türk uyruklu aracın sürücüsü Ş.S. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kaynak: İHA
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