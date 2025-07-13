2 Bin Yıllık Tarihe Acımasız Neşter! 'İnsanların Koruyucusu' Her An Yok Olabilir

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Bursa'da İznik Hisardere köyü yolu Deliktaş civarında, 2 bin yıl önce taş ocağında çalışan işçiler için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması zarar gördü. Heykelin sağ elinde gücü temsil ettiğine inanılan asanın uç tarafının yok olduğu öne sürüldü.

YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDA

Roma dönemine ait 2 bin yıllık Herkül kaya kabartmasının kim tarafından tahrip edildiği bilinmezken, tarih heykelin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalması endişe yarattı. Öte yandan Herkül kabartmasının olduğu eski taş ocağı sahası, daha önce dökülen zeytin çorağı ile bataklığa dönüştü.

MİTOLOJİDE ÖNEMLİ YERE SAHİP

Yunan mitolojisine göre kötülüklerden insanları koruduğuna inanılan Herkül'ün sağ elinde gücünü temsil eden asa ve sol elinde ise öldürdüğü yedi başlı yılan bulunuyor.

'BAZI PARÇALARI ÇALINDI'

Herkül'ü ziyaret eden İpek Özge Gedik, şunları söyledi: İznik'e İstanbul'dan geldim ve tarihimizi yakından takip ediyorum. Aynı zamanda İznik'in tarihinde yakından takip etmekteyim. Arkadaşlarımın önerileri ve birazda araştırmam sonucu buraya geldim ve geldiğimde Herkül heykelinin bazı parçalarının çalındığını ve tahrip edildiğini gördüm yetkililerden isteğim bu Herkül heykelinin korunma altına alınmasını talep ediyorum.

Kaynak: İHA