18 Yıl Hapis Cezası Vardı, Saklandığı Yer Pes Dedirtti

43 suç kaydı bulunan şahsın saklandığı yeri görenler hayret etti. Şahıs sandığın içinde kıskıvrak yakalandı.

18 Yıl Hapis Cezası Vardı, Saklandığı Yer Pes Dedirtti

Siirt'te 43 suç kaydı olan ve hakkında toplam 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü U.K., saklandığı adreste sandığın içine gizlenmiş halde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 43 ayrı suç kaydı olan ve hakkında toplam 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, firari hükümlünün saklandığı adresi tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler U.K.'yi bir sandığın içine gizlenmiş halde yakalandı. Gözaltına alınan U.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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