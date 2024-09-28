İlk Buluşmalarında 3 Kişi Yaşamını Yitirmişti! Bu Sefer Barış Yemeğinde Toplandılar

Olay, 29 Ağustos tarihinde Siverek ilçesinin Bayırözü Mahallesi'nde yaşandı. Akraba iki aile arasında barış sağlamak amacıyla düzenlenen buluşmada, bir tartışma patlak verdi. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancalardan çıkan kurşunlar, Muzaffer Akbulut (48), ikizi Turan Akbulut (48) ve Ahmet Akbulut'a (38) isabet etti.

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, Muzaffer, Turan ve Ahmet Akbulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını tespit etti. Yaralılar hastanede tedavi edilerek taburcu edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 19 kişiden 6'sı tutuklandı.

BARIŞ BULUŞMASI

Yaşanan olayın ardından, bölgedeki önde gelen aşiretlerden İzol aşireti lideri, eski AK Parti Milletvekili Zülfikar İzol ve kardeşi Cihan İzol, iki ailenin liderleri ile bir araya gelerek husumetin sona ermesi için çaba harcadı. Aileler barışa ikna edilince, kırsal Çeltik Mahallesi'nde büyük bir barış yemeği düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı yemekte, bölgedeki diğer aşiretlerin önde gelen isimleri, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, İlçe Jandarma Alay Komutanı ve Emniyet Müdürü de yer aldı. Yemekte Kur'an-ı Kerim okundu. Barış yemeği için jandarma ekipleri, zırhlı araç ve TOMA'larla güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: DHA