16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Hatay’da çeşitli suçlardan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 16 Mayıs’ta yapılan çalışmalarda, 14 ayrı dosya olarak bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, dolandırıcılık, Banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 2 ayrı dosya olarak birden fazla kişi tarafından tarafından silahlı yağma, silahlı yağma suçlarından, 16 yıl 8 ay aranan şahıs İ.E. Akasya Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Sandık Kokusu dizisinde seyirciyi yıkan veda! Ekipten ayrıldığı öğrenildi Sandık Kokusu dizisinde seyirciyi yıkan veda! Ekipten ayrıldığı öğrenildi
Evinizi gül bahçesine çevirecek teknik! Gül çoğaltırken kesinlikle deneyin Evinizi gül bahçesine çevirecek teknik! Gül çoğaltırken kesinlikle deneyin
Dilan Polat hakkında yeni karar! Dilan Polat hakkında yeni karar!
Diyanet'ten geri vites: Audi'yi iade ettiler Diyanet'ten geri vites
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'den istifa etmişti... Bilal Bilici'nin katılacağı parti belli oldu Bilal Bilici'nin katılacağı parti belli oldu
Karar Resmi Gazete'de: 28 Şubat davası hükümlülerine af 28 Şubat hükümlüsü generallere af çıktı
Bir dönem sokaklarda yaşıyordu: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı
Ünlü çift evlendi: Instagram'da soyadını değiştirerek duyurdu Soyadını değiştirerek duyurdu
Emekli maaş zammında yeni ipuçları ortaya çıktı: İşte olası rakamlar... Emekli maaş zammında yeni ipuçları ortaya çıktı