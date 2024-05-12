16 yaşındaki çocuk dedikodusunu yaptığı iddiasıyla arkadaşını vurdu!

> < </div> </div> <div class="content-text " > <p><a href="https://www.gercekgundem.com/haberleri/istanbul" title="İstanbul Haberleri" target="_blank">İstanbul</a> Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta Salı günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda; 16 yaşındaki A.K. isimli zanlı, mahallede arkasından konuştuğunu iddia ettiği arkadaşı M.N.T.'nin peşine düştü. Arkadaşını bir sokakta ulan A.K., <a href="https://www.gercekgundem.com/haberleri/silah" title="silah Haberleri" target="_blank">silah</a>ını sarılarak kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu M.N.T. bacağından ve ayağından yaralanırken, saldırgan A.K. ise elinde silahla koşarak kaçtı.</p> <p>Olayın ardından ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı M.N.T. ambulansla, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genci hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yaralı M.N.T.’nin ifadesine başvuran Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.</p><div class="adpro desktop-ad text-center" data-page="543" data-region="2286" data-category="-1"></div> <p>Çalışmalar çerçevesinde saldırganın, emniyette 9 adet suç kaydı bulunan 16 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi. Şahsın gidebileceği yerlere baskın düzenleyen polis, onu olay yerine yakın bir sokakta olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan A.K. emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan A.K., “arkamdan konuşup dedikodumu yapıyordu. Ben de gördüğüm yerde vurdum” dedi. İşlemleri tamamlanan A.K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.</p> <p class="news-source">Kaynak: İHA</p> </div> <div class="widget-title"> <svg width="22" height="30" viewBox="0 0 22 30" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M10.6412 22.2849C12.7036 22.2874 14.7221 21.6838 16.4502 20.5479C18.1783 19.4119 19.5412 17.7927 20.3725 15.8881C21.2037 13.9835 21.4674 11.8758 21.1312 9.82242C20.7951 7.76907 19.8737 5.85893 18.4796 4.32527L20.1258 2.67149L17.5007 0L15.5133 2.00549C14.0813 1.2592 12.5001 0.850887 10.8889 0.811359C9.27766 0.771832 7.67861 1.10212 6.21238 1.77731C4.74616 2.4525 3.45106 3.45494 2.42484 4.70898C1.39862 5.96302 0.668079 7.4359 0.288352 9.01646C-0.0913757 10.597 -0.110369 12.244 0.232804 13.833C0.575978 15.4221 1.27235 16.9117 2.26938 18.1895C3.2664 19.4673 4.53802 20.4999 5.98828 21.2093C7.43853 21.9188 9.02954 22.2865 10.6412 22.2849ZM10.6412 4.54228C12.0143 4.5408 13.357 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href="https://www.gercekgundem.com/gundem/icisleri-bakanligi-sorusturma-izni-vermemisti-danistay-karari-bozdu-eski-akpli-baskan-tasciya-inceleme-460732" title="İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermemişti... 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Danıştay kararı bozdu: Eski AKP’li Başkan Taşçı’ya inceleme" loading="lazy" /> </picture> <span class="title">Danıştay kararı bozdu: Eski AKP’li Başkan Taşçı’ya inceleme</span> </a> </div> </div> </div> <div class="adpro desktop-ad square" data-page="543" data-region="2292" data-category="-1"></div> </div> </div> </div> </article> </section> </div> </main> <div class="adpro desktop-ad mt-5" data-page="543" data-region="2280" data-category="-1"></div> <footer class="app-footer"> <div class="logo"> <a href="/" title="Gerçek Gündem"> <svg width="46" height="63" viewBox="0 0 46 63" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M22.5755 46.4906C26.9463 46.4959 31.224 45.2367 34.8863 42.8669C38.5486 40.4971 41.437 37.1192 43.1987 33.1457C44.9604 29.1723 45.5191 24.7752 44.8067 20.4915C44.0944 16.2078 42.1416 12.2229 39.1871 9.02336L42.676 5.57325L37.1126 0L32.9008 4.18384C29.866 2.62694 26.5149 1.77512 23.1003 1.69266C19.6857 1.61019 16.2969 2.29925 13.1896 3.70782C10.0822 5.11639 7.33756 7.20768 5.16271 9.82386C2.98786 12.44 1.43965 15.5128 0.634898 18.8101C-0.16985 22.1075 -0.210103 25.5434 0.517177 28.8584C1.24446 32.1735 2.72027 35.2812 4.83324 37.9469C6.9462 40.6127 9.64112 42.7669 12.7146 44.2469C15.7881 45.7269 19.1599 46.4941 22.5755 46.4906ZM22.5755 9.47609C25.4855 9.473 28.3311 10.3274 30.7522 11.9311C33.1733 13.5348 35.0612 15.8159 36.1769 18.4856C37.2927 21.1554 37.5863 24.0939 37.0205 26.9294C36.4546 29.765 35.0549 32.3701 32.9983 34.4152C30.9417 36.4603 28.3206 37.8535 25.4667 38.4186C22.6129 38.9837 19.6544 38.6953 16.9655 37.5897C14.2767 36.4842 11.9784 34.6114 10.3614 32.2081C8.74432 29.8048 7.88119 26.979 7.88119 24.0883C7.88534 20.2169 9.43432 16.505 12.1887 13.766C14.943 11.027 18.6781 9.48435 22.5755 9.47609Z" fill="#D92535"/> <path d="M22.5756 54.78C16.1893 54.8059 9.95387 52.8522 4.73819 49.1912L0.274902 55.5762C6.80729 60.1386 14.5981 62.5869 22.5835 62.5869C30.5689 62.5869 38.3597 60.1386 44.8921 55.5762L40.3659 49.1912C35.1629 52.8419 28.9457 54.7951 22.5756 54.78Z" fill="#D92535"/> <path d="M22.5756 30.9572C23.9433 30.9572 25.2802 30.5544 26.4173 29.7996C27.5545 29.0448 28.4408 27.972 28.9642 26.7169C29.4876 25.4617 29.6245 24.0806 29.3577 22.7482C29.0909 21.4157 28.4323 20.1918 27.4652 19.2311C26.4981 18.2705 25.266 17.6163 23.9246 17.3512C22.5833 17.0862 21.1929 17.2222 19.9294 17.7421C18.6658 18.262 17.5859 19.1424 16.826 20.272C16.0662 21.4016 15.6606 22.7297 15.6606 24.0882C15.6606 25.91 16.3892 27.6572 17.686 28.9454C18.9828 30.2335 20.7416 30.9572 22.5756 30.9572Z" fill="#D92535"/> </svg> </a> </div> <div class="container"> <div class="categories"> <a href="https://www.gercekgundem.com/galeri" title="Foto Galeri">Foto Galeri</a> <a href="https://www.gercekgundem.com/video" title="Video Galeri">Video Galeri</a> <a href="https://www.gercekgundem.com/yazarlar" title="Yazarlar">Yazarlar</a> <a href="https://www.gercekgundem.com/gazete-mansetleri" title="Gazete Manşetleri">Gazete Manşetleri</a> <a href="https://www.gercekgundem.com/guncel" title="Güncel">Güncel</a> <a href="https://www.gercekgundem.com/dunya" title="Dünya">Dünya</a> <a href="https://www.gercekgundem.com/siyaset" title="Siyaset">Siyaset</a> <a href="https://www.gercekgundem.com/ekonomi" title="Ekonomi">Ekonomi</a> <a href="https://www.gercekgundem.com/spor" title="Spor">Spor</a> <a href="https://www.gercekgundem.com/yasam" title="Yaşam">Yaşam</a> <a href="https://www.gercekgundem.com/turkiye" title="Türkiye">Türkiye</a> <a href="https://www.gercekgundem.com/medya" title="Medya">Medya</a> <a href="https://www.gercekgundem.com/magazin" title="Magazin">Magazin</a> <a href="https://www.gercekgundem.com/bilim-teknoloji" title="Bilim - 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