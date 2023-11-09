1405 gündür kayıp: Gülistan Doku dosyası yeniden incelenecek

Tunceli'de 1405 gündür kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, vali ve emniyet müdürüyle görüştüğünü, kardeşinin dosyasının kapsamlı şekilde tekrar ele alınacağını söyledi.

1405 gündür kayıp: Gülistan Doku dosyası yeniden incelenecek

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. 6 Ocak'ta kayıp başvurusunda bulunuldu. Cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, 11.29'da Atatürk Mahallesi'ndeki minibüs durağından üniversite aracına bindiğini tespit etti.

Yol güzergahında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelere rağmen araçtan nerede indiği tespit edilemedi. Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da Gülistan Doku’nun olduğu ileri sürülen bir görüntü yansıdı.

Bunun üzerine Uzunçayır Baraj Gölü’nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmayınca, çalışmalar sonlandırıldı.

Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olan arkadaşı gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Zeinal A.'nın, adli kontrolle serbest kalmasına rağmen 6 aydır imza atmaya gitmediği ortaya çıkmıştı.

ABLA AYGÜL DOKU YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelerek son kararnameyle kente atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz’la valilik binasında görüştü. Görüşme sonrasında Aygül Doku, dosyanın baştan sona kadar yeniden inceleneceğini ve bu adımın kendilerine umut olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Bugün kente atanan yeni valiyle de görüştük. Yanında il emniyet müdürü de vardı. Dosyanın baştan ele alınacağını, kolektif bir şekilde araştırma yapacaklarını söylediler. ‘Sizin kadar bizler de Gülistan’ı bulmak istiyoruz’ dediler. Dosyanın tekrardan kapsamlı bir şekilde, ilk günden bugüne kadar yapılmayan ne varsa bütün soru işaretlerinin giderileceğini, Gülistan’a ne olduğunu bir an önce bulmak istediklerini söylediler. Bu dosyayı, sıfırdan yani geçmişten bu yana araştıracakları için valiye ve emniyet müdürüne çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu adım bize umut oldu. Bir an önce kardeşime ne olduğunun cevabını istiyoruz. Yeri geldiğinde aile avukatımızın dosyaya müdahale edeceğini, dosyayı baştan nerede ne eksiklik varsa, ne yapılmamışsa onun üzerine gidileceğini dile getirdiler. İnanın her yeni gelen kişi bize bir umut oluyor. Gülistan’ın karanlıktan çıkmasını istiyoruz.”

Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de ailenin talebi üzerine dosyanın ekipler tarafından yeniden incelenerek, araştırılacağını belirtti.

Etiketler
Gülistan Doku
Araştırma sonucu yayımlandı: Türkiye'de dindarlık azalıyor... Tarikatlara güven yok Araştırma sonucu yayımlandı: Türkiye'de dindarlık azalıyor
İnternette kişisel verileri satanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı İnternette kişisel verileri satanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı
Ülke genelinde hasadı tamamlandı. Bu yıl marketlerde fiyatı uçacak Ülke genelinde hasadı tamamlandı. Bu yıl marketlerde fiyatı uçacak
Türkiye'yi bunlar mı yönetiyor? Cumhurbaşkanı danışmanı açık öğretim diplomasını paylaştı: "Hukuk okuyarak hukukçu olunmuyor" Cumhurbaşkanı danışmanı açık öğretim diplomasını paylaştı: "Hukuk okuyarak hukukçu olunmuyor"
ÇOK OKUNANLAR
Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu!
En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar... En cimri 4 burç belli oldu
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı!
'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı 'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı
Kiracılar ve ev sahipleri dikkat: Evde hangi masraf kime ait? Kiracılar ve ev sahipleri dikkat: Evde hangi masraf kime ait?