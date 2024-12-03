13.Katta Facia! Yakınları Sinir Krizi Geçirdi

Diyarbakır'da bir inşaatın 13'üncü katından aşağı düşen işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 43 yaşındaki işçinin olay yerine gelen akrabaları, üzüntüden sinir krizi geçirdi.

13.Katta Facia! Yakınları Sinir Krizi Geçirdi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Merkez Mezopotamya Mahallesi’ndeki bir inşaatın 13'üncü katından aşağı düşen 43 yaşındaki işçi, Engin Gündüz hayatını kaybetti.

13.Katta Facia! Yakınları Sinir Krizi Geçirdi - Resim : 1

İhbarla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemenin ardından Gündüz'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Hayatını kaybeden işçinin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

13.Katta Facia! Yakınları Sinir Krizi Geçirdi - Resim : 2

Kaynak: DHA

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