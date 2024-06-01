13 yıldır ehliyet sınavını bir türlü geçemedi: "Şoförlüğüm çok güzel ama okuduğumu anlamıyorum"

Hatay’da yaşayan Abdurrahman Çelik, 13 yıldır ehliyet sınavını bir türlü geçmeyi başaramadı. Çelik, "Fazla okumadığımızdan kaynaklanıyor, okuduğumu anlayamıyorum." dedi.

13 yıldır ehliyet sınavını bir türlü geçemedi: "Şoförlüğüm çok güzel ama okuduğumu anlamıyorum"

Hatay’da yaşayan Abdurrahman Çelik, 13 yıldır ehliyet alabilme hayaliyle girdiği 18 sınavdan da başarısız sonuç aldı. Tüm çabalarına rağmen başarılı olamayan Çelik, "Gece gündüz çalışıyorum ama olmuyor" diyerek duygularını dile getirdi.

Hatay’ın Kumlu ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Abdurrahman Çelik, 2011 yılında ehliyet alabilme hayaliyle sürücü kursuna yazıldı ve sınavlara girmeye başladı. Aralıksız bir şekilde hayalini gerçekleştirmeye çalışan Çelik, 13 yılda 18 yazılı sınava girse de sınavlarda başarılı olamadı. Çelik, son olarak da 5. dosyasının 2. hakkında da girdiği sınavda başarısız oldu. Sınavın zorluğuna tepki gösteren Çelik, gece gündüz çalıştığını fakat başarılı olamadığını söyledi.

Ehliyet sınavının zorluğuna dikkat çekmek için soruları doktorların bile çözmekte güçlük çekeceğini ifade eden Abdurrahman Çelik, "Ehliyet sınavı ile ilgili durumum 2011 yılında başladı. 2011 ile 2024 arası bu aralar içerisinde 5’inci dosyamı yeniledim. Bir türlü yazılı sınavı geçemiyorum. Fazla okumadığımızdan kaynaklanıyor, okuduğumu anlayamıyorum. Doktora sorsan doktor bile bu soruları bilmez” dedi.

Aracı olmasına rağmen kullanamadığını ve daha önce ehliyetsiz araç kullandığı için trafik cezası yediğini ifade eden Çelik, komşularının kendisini bir yerden bir yere götürdüğünü belirterek, “Evimin önünde araba var ama kullanamıyorum. Komşularımdan ehliyetli olan varsa onlar beni düğüne, cenazeye ya da başka bir yere götürüyor. Bana komşularım yardımcı oluyor. Daha önce ehliyetsiz arabayı kullandım, yakalanıp ceza yedim. Ceza yediğimden itibaren ondan beri de daha arabayı kullanmıyorum. Ehliyet sınavına ilk girdiğimde yaşım 40’tı şu an ise 53 yaşındayım. 13 yıldır ehliyeti alamıyorum. Ehliyet sürücü kursunun verdiği kitaba da çalışıyorum, telefondan bazı programlar indirdim oradan da çalışıyorum. Hepsine çalışıyorum bir türlü olmuyor bir türlü sınavı geçemiyorum. Gece gündüz çalışıyorum olmuyor. Benim şoförlüğüm ve direksiyonum çok güzel ama ben bu yazılı sınavı bir türlü geçemiyorum. Ondan dolayı da ehliyeti alamıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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