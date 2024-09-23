12 Sporcu Öne Çıktı! Milli Takıma Aday Olacaklar

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde yer alırken, Takımın 12 sporcusu, Erzurum'da gerçekleştirilen milli takım seçmelerine katılmak üzere yola çıktı. Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Bülent Aydemir, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Aydemir, yaptığı açıklamada “Kızlarımızın başarıları, diğer genç kızlara da ilham olacak ve bölgemizde kadın sporunun gelişimine katkı sağlayacaktır. Onların her birine güveniyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR FIRSAT"

Bu genç yeteneklerin kulübün altyapısında yetiştiğini aktaran Aydemir, “Sporcularımızın milli takım forması giyme hayalleri, hem onları hem de bizi motive ediyor. Bu seçmeler, onların kişisel gelişimleri için büyük bir fırsat” ifadelerine yer verdi.

Kulübün kadın futboluna yaptığı yatırımların arttığını belirten Aydemir, “Kadın futbolunda potansiyeli olan gençleri keşfetmek ve onlara fırsat vermek bizim önceliğimiz. İnanıyorum ki sporcularımız, Ağrı’yı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edecekler” dedi.

Milli takım seçmelerine dahil olan sporcular, seçmelerde ellerinden geleni yapacağını aktarırken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirleyeceği tarihte açıklanacak sonuçlar, Ağrılı sporcuların milli takım kadrosuna dahil olup olmayacaklarını belirleyecek.

Kaynak: İHA