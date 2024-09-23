Kayseri'de 1 Kişinin Öldüğü Kavgada 5 Şüpheli Adliyede

Kayseri'de dün iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de 1 Kişinin Öldüğü Kavgada 5 Şüpheli Adliyede

Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak'ta dün iki grup arasında çıkan kavgada A.E'nin tabancayla öldürülmesi, İ.M'nin de yaralanması olayına karıştıkları belirlenen R.A, M.Ş, N.T, Ö.Ş. ile A.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, özel harekat polislerinin güvenlik önlemi altında zırhlı araçla getirildikleri Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de dün çıkan kavgada tabancayla vurularak yaralanan A.E. ve İ.M. hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan A.E. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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