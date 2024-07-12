11 Yıl Eli Kanlı Gezdi! Büyükşehirde Rahat Saklanırım Dedi: Terlikle Gezerken Yakalandı

İzmir’de 2013 yılında işlediği cinayet sonrası firar eden ve "Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. panik yapınca yakayı ele verdi. 11 yıl boyunca sahte kimlikle kaçan şahıs kısa bir süre önce büyükşehir olduğu için rahat saklanma düşüncesiyle geldiği Bursa’da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
11 Yıl Eli Kanlı Gezdi! Büyükşehirde Rahat Saklanırım Dedi: Terlikle Gezerken Yakalandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yankesicilik, kapkaç, hırsızlık gibi suçların yaşanmaması için kılıktan kılığa giren Güven Timleri devriye esnasında şüphelendikleri bir şahsı durdurdu.

PANİK YAPTI, YAKAYI ELE VERDİ

Şüpheli şahıs, Güven Timleri tarafından sorgulanırken panik yapınca yakayı ele verdi. Yapılan sorgusunda kardeşinin kimlik numarasını kullandığını tespit eden ekipler şüpheliyi orada gözaltına aldı. Kimlik tespitinin ardından şüphelinin F.Ç. (43) olduğunu tespit etti

11 YIL KAÇTI AMA YAPTIĞI PANİK ONU ELE VERDİ

F.Ç.'nin yapılan sorgusunda İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

2013 YILINDA İŞLENEN BİR CİNAYETİN FAİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

2013 yılında İzmir'de işlenen bir cinayetin firar zanlısı olan F.Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 11 yıl boyunca sahte kimlik ile kaçan F.Ç. Bursa polisinden kaçamadı.

"BÜYÜKŞEHİR" DİYE "RAHAT SAKLANIRIM" DEDİ AMA BAŞARAMADI

Kısa bir süre önce Bursa'ya taşınan F.Ç., büyükşehir olduğu için rahat saklanma düşüncesiyle geldiği ve çok geçmeden Güven Timleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

İstanbul Havalimanı’nda Ölümlü Kaza: Feci Şekilde Can Verdiİstanbul Havalimanı’nda Ölümlü Kaza: Feci Şekilde Can VerdiGüncel

İFADESİ ŞOKE ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen F.Ç. ifadesinde, “Ömür yeter mi çıkmaya bilmiyorum” dediği öğrenildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa Polis Cinayet
Son Güncelleme:
Erdoğan'dan Esad ile Görüşme Hamlesi! Fidan'a Talimat Verdi Erdoğan'dan Esad ile Görüşme Hamlesi!
Show TV'den Aile Dizisinin Yerine Yeni Proje! Kadroda Yıldız İsimler Var Show TV'den Aile Dizisinin Yerine Yeni Proje! Kadroda Yıldız İsimler Var
Şimdi Anlaşıldı Lezzet Sırları : Yunan Usulü Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Tarifi Şimdi Anlaşıldı Lezzet Sırları : Yunan Usulü Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Tarifi
Canlı Yayında Dehşet! Yanlışlıkla Kendisini Başından Vurdu Canlı Yayında Dehşet! Yanlışlıkla Kendisini Vurdu
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de Büyük Değişim Kapıda! Bazı İsimler Eşyalarını Toplamaya Başladı Bazı İsimler Eşyalarını Toplamaya Başladı
AKP'de Emekliye Zam Krizi: Erdoğan'dan 'Bu İşi Bitirin' Talimatı! Erdoğan'dan 'Bu İşi Bitirin' Talimatı!
Danışman Ve AKP’li Başkan Yardımcısının Lüks Akşam Yemeği! 17 Emekli Maaşını Yediler Danışman Ve AKP’li Başkan Yardımcısının Lüks Akşam Yemeği!
Mehmet Şimşek'ten Fatih Altaylı'ya AJET Yanıtı: 'Şiddetle Kınıyorum' AJET İddialarının Odağı Sessizliğini Bozdu
Meteoroloji'den İstanbul Dahil 20 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji'den İstanbul Dahil 20 İl İçin Uyarı!