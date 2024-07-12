11 Yıl Eli Kanlı Gezdi! Büyükşehirde Rahat Saklanırım Dedi: Terlikle Gezerken Yakalandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yankesicilik, kapkaç, hırsızlık gibi suçların yaşanmaması için kılıktan kılığa giren Güven Timleri devriye esnasında şüphelendikleri bir şahsı durdurdu.

PANİK YAPTI, YAKAYI ELE VERDİ

Şüpheli şahıs, Güven Timleri tarafından sorgulanırken panik yapınca yakayı ele verdi. Yapılan sorgusunda kardeşinin kimlik numarasını kullandığını tespit eden ekipler şüpheliyi orada gözaltına aldı. Kimlik tespitinin ardından şüphelinin F.Ç. (43) olduğunu tespit etti

11 YIL KAÇTI AMA YAPTIĞI PANİK ONU ELE VERDİ

F.Ç.'nin yapılan sorgusunda İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

2013 YILINDA İŞLENEN BİR CİNAYETİN FAİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

2013 yılında İzmir'de işlenen bir cinayetin firar zanlısı olan F.Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 11 yıl boyunca sahte kimlik ile kaçan F.Ç. Bursa polisinden kaçamadı.

"BÜYÜKŞEHİR" DİYE "RAHAT SAKLANIRIM" DEDİ AMA BAŞARAMADI

Kısa bir süre önce Bursa'ya taşınan F.Ç., büyükşehir olduğu için rahat saklanma düşüncesiyle geldiği ve çok geçmeden Güven Timleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

İFADESİ ŞOKE ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen F.Ç. ifadesinde, “Ömür yeter mi çıkmaya bilmiyorum” dediği öğrenildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA