100 yaşındaki hastaya 'demans' teşhisi koydu, hasta yakınlarının saldırısına uğradı

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi’nin verdiği bilgiye göre olay geçtiğimiz Cuma günü Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde yaşandı.

Babalarının taşınmazları ile ilgili noterde işlem yapmak isteyen çocukları “akli melekelerinin yerinde olup olmadığının” belirlenmesi için, hastaneye gönderildi. Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’nin psikiyatri servisine babalarını götüren çocukları buradan, hastanenin psikologuna gönderildi.

"NİYE SİYASİ SORULAR SORUYORSUN?"

SES’in verdiği bilgiye göre, psikologun “Babanız hangi dili daha iyi konuşuyor?” diye sorması üzerine çocukları “Kürtçe” yanıtı verdi. Psikologun Minimental Test’in 11’inci sorusu olan “Hangi ülkede yaşıyoruz” diye sorması üzerine, hastanın çocukları, “Niye Kürtçe soru soruyorsun, niye hangi ülkede yaşadığını soruyorsun, niye siyasi sorular soruyorsun?” diyerek psikologa hakaret etmeye başladı.

Korucu oldukları öğrenilen hasta yakınları, “Savcıyı arayacağız, seni sürgün ettireceğiz” diyerek, doktoru tehdit etti.

Amida Haber'in haberine göre; hastaneden ayrılarak notere giden hastanın çocukları babalarına “demans” raporu verildiğini, tapu devri yapılamayacağını öğrenince, hastaneye geri döndü.

Doktorla tartışan hastanın çocukları, doktora hakaret ve tehditler yağdırdı. İdare ve özel güvenlik görevlilerinin araya girmesi ile gerginlik yatıştırıldı.