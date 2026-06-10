10 Kişinin Öldüğü Katliam Gibi Kazada Şok Rapor: Sürücü 50’lik Viraja 95’le Girmiş!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya'da 1 Şubat günü saat 10.25 sıralarında meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan otobüs kazasında sis perdesi aralandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi ile Jandarma Genel Komutanlığı uzmanlarının ortaklaşa hazırladığı rapor dosyaya eklendi. Raporda yer alan teknik detaylar, facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu.

'TÜM UYARI LEVHALARINA RAĞMEN...'

Kazanın yaşandığı Kuzey Çevre Yolu Antalya-Burdur kavşağındaki sağa dönüş yan yolunda, olay yerine metreler mesafede "sağa tehlikeli viraj" ve "azami hız 50 kilometre" uyarı levhalarının bulunduğu saptandı.

Ancak hayatını kaybeden sürücü İzzet Karağaç'ın idaresindeki 26 ABG 022 plakalı otobüsün takograf verileri incelendiğinde, sürücünün bu uyarılara uymadığı belirlendi.

95 KİLOMETRE HIZ...

Hava durumunun sisli, yol zemininin ise yağış nedeniyle ıslak ve nemli olmasına rağmen otobüsün kaza anındaki hızının tam 95 kilometre/saat olduğu rapor edildi.

FREN İZLERİ VE BARİYER HASARI

Uzmanların olay yerinde yaptığı incelemelerde, otobüsün kontrolü kaybettikten sonra yolda 30 metre uzunluğunda fren izi bıraktığı kayıtlara geçti. Aşırı hızın etkisiyle savrulan yolcu otobüsünün, yol kenarındaki demir bariyerlerin tam 44 metresini parçalayarak sürüklendiği ve ardından toprak zemine sol yanı üzerine devrildiği belirtildi.

'SÜRÜCÜ ASLİ DERECEDE KUSURLU'

Adli Tıp Kurumu, kazanın meydana gelişindeki tüm etkenleri değerlendirerek nihai kanaatini açıkladı. Raporda, hayatını kaybeden sürücünün görüş mesafesini, ıslak zemini ve keskin virajı hesaba katarak hızını düşürmesi gerekirken dikkat ve özen yükümlülüğünü tamamen ihlal ettiği vurgulandı.

Mahal şartlarının çok üzerinde bir hızla viraja giren sürücü İzzet Karağaç’ın, sevk ve idare hatası nedeniyle yaşanan bu faciada "asli derecede kusurlu" olduğu hükmüne varıldı.

Kaynak: İHA