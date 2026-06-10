YKS Sınav Yerleri Belli Oldu

2026 YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı. ÖSYM, milyonların heyecanlı bekleyişine son verdi ve sınav yerlerini ilan etti.

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YKS Sınav Yerleri Belli Oldu
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencilerin 2026 YKS'ye girecekleri sınav merkezlerini internet sitesi üzerinden duyurdu.

SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır"

ÖSYM'NİN SİTESİNDEN ERİŞİLEBİLECEK

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin ilgili adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YKS Kılavuzu’nda yer alıyor. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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