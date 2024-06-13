1 Mayıs tutuklularına kitap ve gazete yasağı!

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Taksim Meydanı’na yürümek istedikleri gerekçesiyle Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan 20’si öğrenci, toplam 59 kişiye istedikleri kitaplar ile Birgün ve Evrensel gazeteleri “yasaklı” oldukları gerekçesiyle verilmedi. Cezaevinde Gezi anması yapmak isteyen mahkumlar hakkında da soruşturma başlatıldı.

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1 Mayıs tutuklularına kitap ve gazete yasağı!

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), DİSK’in başvurusu üzerine verdiği 'Taksim işçilere kapatılmamalıdır' kararına rağmen meydanın 1 Mayıs’ta yasaklanmasının ardından Saraçhane Meydanı’nda toplanan ve Taksim’e yürümek isteyen çok sayıda kişi polis tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklandı. 20’si öğrenci 59 kişi hala cezaevinde tutuluyor.

BESLENME VE SPOR HAKKINA KISITLAMA

Silivri Cezaevi’ne giderek müvekkilleriyle görüşen avukat Büşra Altunoluk, 5 Mayıs’tan bu yana tutuklu bulunan 59 tutukluya yönelik hak ihlalleri yaşandığını ve 1 Mayıs tutuklularına dışarıda yasak olmadığı halde ‘’Yasaklı’’ denilerek istedikleri kitapların verilmediğini ifade etti. Altunoluk, ayrıca tutukluların BirGün ve Evrensel gazetelerinin ‘’yasaklı’’ denilerek kendilerine verilmediğini söylediklerini de aktardı.

Avukat Altunoluk, cezaevinde beslenme haklarına yönelik de kısıtlama olduğunu belirterek “Sabah kahvaltısı olarak 20 gr. Mini bir kutu tahin ya da 1 yumurta veriliyor, spor ve sohbet hakları da engelleniyor. Gezi direnişinin 11. Yılında içeride anma yapan tutsaklara da soruşturma başlatıldı” dedi.

1 Mayıs soruşturması kapsamında şimdiye kadar ise 42 kişi hakkında iki ayrı iddianame düzenledi. 3’üncü bir iddianamenin daha hazırlanması bekleniyor. 3 Mayıs sabahı ev baskınıyla gözaltına alınan ve 5 Mayıs'ta tutuklanan 30 kişi 17 Temmuz’da İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde düzenlenecek ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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