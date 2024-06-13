Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş şahıslardan şikayetçi oldu! Bursa Valiliği'nden açıklama geldi

Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş, Bursa'da avukatıyla birlikte oturduğu kafede iki ayrı araçla takip eden kişilerden karakola giderek şikayetçi oldu. Ateş, şikayeti sonrası gözaltına alınan kişilerin hiçbirinin kendisini takip edenler olmadığını düşündüğünü söyledi. Bursa Valiliği, kişilerin Ülkü Ocakları'ndan olmadığını açıkladı.

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Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş şahıslardan şikayetçi oldu! Bursa Valiliği'nden açıklama geldi

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş, Bursa'da avukatıyla bir kafede otururken iki ayrı araçla takip edildi. Ateş, şahıslar hakkında Teleferik Polis Karakolu'nda giderek şikayetçi olurken, şüphelileri teşhis için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gitti.

Teşhis sonrası karakol önünde açıklama yapan Ateş, şöyle konuştu:

"Bugün Başaran Mahallesi'nde, baba evinden sabah arkadaşlarımızla buluşmak için dışarı çıktım. Orada beni beyaz bir aracın takip ettiğini fark ettim ama önemsemedim çünkü normal bir şey diye düşündüm. Sonra Hünkar Köşkü'ne kahvaltıya geçtik. Kahvaltı ederken tam oturduğumuz esnada karşı tarafta üç şahsın bize doğru sürekli baktığını fark ettik. Daha sonrasında bu şahıslardan rahatsız olduğumuz için biz kalktık. Biz kalkınca bunların da kalktığını fark ettik. Şahıslara baktığımızda tanıdığımız şahıslar değil ama hani sima olarak tanıdığımız şahıslar gibi geldi bizlere. Daha sonrasında biz araçlarımıza bindik. Yanımdaki arkadaşım önce gitti. Ben sonra arkasından gittim. Bunlardan rahatsızlık duyduğumuz için şikayetlerimizi belirttik. Altı tane şüpheli getirdiler. Fakat şüphelilerin hiçbirinin bizlerin orada gördüğümüz şahıslar olduğunu düşünmüyorum. Bununla ilgili zaten emniyet gerekli çalışmayı yapacağını söyledi. Emniyet mensuplarına da teşekkür ediyoruz. Onların yapacak olduğu çalışmaların sonucunda bu insanların kimler olduklarını inşallah öğreneceğiz."

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş şahıslardan şikayetçi oldu! Bursa Valiliği'nden açıklama geldi - Resim : 1

Ülkü Ocakları üyeleri, Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'i takip ettiÜlkü Ocakları üyeleri, Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'i takip ettiGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Sinan Ateş Ülkü Ocakları Bursa
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