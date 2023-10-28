Star TV Yalı Çapkını dizisine rakip geldi! Kimsenin beklemediği şey...

Star TV ekranlarında yayımlanan diziler izlenme ve satış rekorları kırmaya devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın paylaştığı habere göre; Ay Yapım'ın Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ı buluşturan dizisi "Ada Masalı" yurt dışı satış rakamıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Alp Navruz‘un Ayça Ayşin Turan’la başrollerini paylaştığı “Ada Masalı” dizisi yurtdışında ses getirmeye devam ediyor. İlk bölümü 15 Haziran 2021’de yayınlanan ve 11 Aralık 2021’de seyirciyle buluşan 25 bölümüyle dw final yapan dizinin yurt dışı satış başarısı hız kesmeden devam ediyor.

İzmir’de çekilen Ay Yapım imzalı olan dizinin; Amerika, İspanya ve Rusya başta olmak üzere 40’dan fazla ülkeye satışının yapıldığı öğrenildi. Dizide Alp Navruz “Poyraz Ali Özgür”, Ayça Ayşin Turan “Haziran Sedefli” rollerine hayat vermiş, Ali Bilgin‘in yönettiği dizi Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Bedia Ener, İpek Tenolcay, İlkay Akdağlı, Rami Narin, Özge Demirtel, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ve Eylül Ersöz gibi ünlü isimleri buluşturmuştu.

BÖYLESİ BİR İLK OLDU

Dizi final yapmasına rağmen böylesine satış rekoru kırması herkesi çok şaşırtıyor.

ADA MASALI DİZİSİYLE İLGİLİ KISA BİLGİ

Ada Masalı, Ay Yapım imzalı, Türk yapımı dram ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz yer almaktadır. Dizi, 11 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 25. bölümü ile final yaparak sona erd