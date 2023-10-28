Çağatay Ulusoy'a yeni partner. Dedikodu denmişti meğer gerçekmiş

FOX TV ekranlarında yeni bir dizi yayına başlayacak. Dizinin adı Gaddar. Kanalın bu dizi için dev bütçeler ayırdığı öğrenildi. Bu kapsamda FOX TV yönetimi çok sayıda ünlü oyuncuyu da diziye transfer etmeye başladı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; FOX'un merakla beklenen dizisi "Gaddar"ın oyuncu seçimleri devam ediyor. Dizinin başrol kadın oyuncusu en çok merak edilen konuydu. Son kulis bilgisi ortaya çıktı.

“Gaddar” dizisinin hazırlıkları sürüyor. Sinan Öztürk‘ün yöneteceği, Hürer Ebeoğlu’nun ise yazdığı aksiyonu bol Ay Yapım imzalı dizide başrolde Çağatay Ulusoy‘a eşlik edecek isim netleşti. Kulislerde kulaktan kulağa dolaşan iddiaya göre “Gaddar”ın Aydan’ı Sümeyye Aydoğan oldu.

“Duy Beni” dizisinin ardından “Hatıran Yeter” filmi ve “Dönence” dizisinde başrol oynayan Sümeyye Aydoğan‘ın hayat vereceği Aydan, Levent’le (Çağatay Ulusoy) birbirine çok güçlü bağlarla bağlı iki aşığı canlandıracak. Levent askerdeyken güzellik yarışmasına katılan Aydan, son derece sürprizli bir rolle seyirci karşısına çıkacak.

TERZİ 4.SEZON OLMAYACAK

Öte yandan edinilen bilgiye göre; Çağatay Ulusoy'un başrol oyuncusu olduğu Terzi dizisinin 4.sezonu olmayacak. Dizi 3.sezonuyla yayımlandıktan sonra veda edecek. Kasım ayında Terzi dizisinin yeni sezonu vizyona girecek