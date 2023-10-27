FOX TV herkesi çok kızdırdı. Apar topar ekrandan çekildi... Veda ediyor

Dev bütçelerle ekrana gelen bir dizi daha final yapıyor. FOX TV ekranlarında yayımlanan Kader Bağları dizisi final yapacak.

Seyircileri çileden çıkaran bu gelişmeye FOX TV sessiz kalırken seyirciler ateş püskürdüler. Kader Bağları dizisinin reytingleri son dönemde oldukça düşük gidiyordu.

ESKİ BÖLÜMLER ARŞİVE

Öte yandan Kader Bağları dizisinin eski bölümleri arşivde yer alacak. FOX TV internet sitesinden Kader Bağları dizisinin eski bölümleri seyredilebilecek.

Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun başrolde yer aldığı Kader Bağları bu hafta final bölümüyle ekranda olacak.

Dizide Sevda ve Kerem’in herkesi karşılarına alıp evliliğe doğru giden dolu dizgin aşkları Perihan’ın onayını alır ancak Nüzhet asla bu evliliği kabul etmeyeceğini ilan eder. Sevda ve Kerem’in aşklarına tahammülü olmayan Rana da gemileri yakar ve Nüzhet’e savaş açar.

Geçmişin utancını sırlarıyla birlikte gömen ve iyice sıkışan Nüzhet, Vedat’ın beklenmeyen mesajıyla alt üst olur ve Kerem’i karşısında bulur. Ana oğul arasında büyük yüzleşme yaşanır. Bu yüzleşmeyle Sipahioğulları malikanesinde tüm taşlar yerinden oynarken, Sevda ve Kerem’in kaderi de biçilir.

FOX TV son dönemde yayımladığı dizilerin erken final yapması nedeniyle en çok eleştirilen kanallar arasında yer alıyor.