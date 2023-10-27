Yalı Çapkını dizisine veda etti! Star TV seyircilerini isyan ettiren değişiklik

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, reytinglerde uzunca bir süredir Kızılcık Şerbeti'nin gerisinde kalırken dizide beklenmedik bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Usta oyuncu diziye veda mı etti?

Yalı Çapkını dizisine veda etti! Star TV seyircilerini isyan ettiren değişiklik

Halk TV'de aktarılanlara göre; Dizide sık sık değişikliklerin yapılması ve karakterlerin eskisinden çok farklı bir çizgide olması dizinin fanlarının hoşuna gitmemişti.

Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını, bu hafta iki yeni bölüm yayımlayacak.

Dizinin yeni bölümü beklenirken, bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, diziden başrol bir isim ayrılıyor.

'HALİS AĞA YALI ÇAPKINI DİZİSİNE VEDA EDECEK'

Dizide Halis Ağa lakaplı Halis Korhan'ı canlandıran Çetin Tekindor'un diziden ayrılacağı öne sürüldü. Konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yalı Çapkını dizisine veda etti! Star TV seyircilerini isyan ettiren değişiklik - Resim : 1

SON BÖLÜMDE HİÇ YER ALMADI

Dizide Halis Ağa lakaplı Halis Korhan'ı canlandıran Çetin Tekindor'un dün yayınlanan bölümde hiç yer almaması seyircilerin de dikkatini çekmişti.

Star TV'den veya yapım şirketinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı gibi Çetin Tekindor'da sessizliğini koruyor

SEYİRCİLER İSYANDA

Seyircilerin beğeniyle takip ettiği karakterlerin başında gelen Halis ağa dizideki Ferit karakterinin dedesi olarak biliniyor

HALİS AĞA ÖLECEK Mİ?

İddiaya göre Halis ağa senaryo gereği ölerek diziye veda edecek.

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