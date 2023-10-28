Domatesi çürüten hata. Kesinlikle uzak tutmalıymışız, hiç bilmiyorduk

ulusalpost.com'da yer alan içerikte; Buzdolabından uzak tutulması gereken besinlerin listesi paylaşıldı. İşte asla buzdolabına konulmaması gereken yiyecekler

1. Patates:

Patatesler, soğuk ortamlarda depolanmamalıdır çünkü buzdolabının soğuğu patateslerin nişastasının şekerlere dönüşmesine neden olabilir. Bunun sonucunda da patateslerin tadı bozulabilir.

2. Soğan:

Soğanlar, buzdolabında saklandığında çabuk nemlenir ve yumuşar. Ayrıca soğan kokusunu diğer yiyeceklere de yayabilir. Bu yüzden soğanları serin ve kuru bir yerde muhafaza etmek daha uygun olacaktır.

3. Domates:

Domatesler buzdolabında saklandığında, içerisindeki tat ve aroma kaybolabilir. Ayrıca domatesler soğuk ortamlarda çabuk yumuşar ve çürüme riski artar. Bu yüzden domatesleri oda sıcaklığında muhafaza etmek daha doğru olacaktır.

4. Muz:

Muzlar buzdolabında siyahlaşma ve leke oluşumuna neden olabilir. Ayrıca soğuk ortamlarda muzların içerisindeki nişasta şekerlere dönüşebilir ve tadı bozulabilir. Muzları oda sıcaklığında muhafaza etmek daha uygun olacaktır.

5. Avokado:

Avokadolar, olgunlaşmadan önce buzdolabında saklanmamalıdır. Olgunlaşmış avokadolar ise buzdolabında birkaç gün saklanabilir. Ancak avokadolardaki yağlar soğuk ortamlarda katılaşabilir, bu da avokadonun kıvamını bozabilir.

6. Ananas:

Ananaslar buzdolabında saklandığında, içerisindeki şeker kristalleşebilir ve tadını bozabilir. Ayrıca ananaslar soğuk ortamlarda çabuk yumuşar ve çürüme riski artar. Bu yüzden ananasları oda sıcaklığında muhafaza etmek daha doğru olacaktır.

7. Çilek:

Çilek: Çilekler, buzdolabında saklandığında tatları bozulabilir ve daha az lezzetli olabilirler. Ayrıca, soğuk ortamda çilekler daha çabuk küflenme riski taşırlar. Bu nedenle, çilekleri buzdolabına koymak yerine tüketmeden önce yıkayarak oda sıcaklığında bekletmek daha iyidir.