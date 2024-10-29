Simpsonlar'ın Yapımcısı Dizideki 'Kehanet' Sırlarını Açıkladı: Geleceği Nasıl Görüyorlar?

Simpsonlar'ın, Donald Trump’ın başkanlığı, Disney’in 20th Century Fox’u satın alması ve hatta Kamala Harris’in mor pantolon takımı giymesi gibi olayları yıllar öncesinden tahmin ettiği iddiaları, bu "kehanetlerin" sırrını çözmek isteyen hayranları heyecanlandırıyor.

YAPIMCISI NASIL ÖNGÖRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Ancak dizinin yapımcısı Matt Selman, bu "kehanetlerin" ardında düşündüğümüz gibi karmaşık bir gizemin olmadığını belirtiyor. People Dergisi’ne verdiği özel röportajda Selman, "Tarih ve matematiği göz önünde bulundurup olayları yeterince yorumlarsanız, bazı şeylerin gerçekleşeceğini öngörmek aslında kaçınılmazdır" diyerek işin ardındaki mantığı açıkladı.

"TARİH, TEKRAR ETME EĞİLİMİNDEDİR"

Selman, "Pek çok tahminde bulunursanız, doğal olarak bazıları gerçeğe dönüşecektir. Bu, hem olasılıkla ilgili hem de tarihin kendini tekrar etme eğilimindendir" ifadeleriyle Simpsonlar'ın geleceği tahmin etme yönteminin sanıldığı kadar esrarengiz olmadığını vurguluyor.

Dizinin hayran kitlesinin zaman zaman sahte görseller üreterek dizinin yapmadığı tahminleri ona atfetmesi ise yazar ekibini rahatsız eden konular arasında.

Selman, "Geçmişte gerçekten yaşanmış kötü olayları doğru tahmin etmemiz bizler için yeterince etkileyiciydi, ancak şimdi asla söylemediğimiz tahminlerin bize mal edilmesi moral bozucu" diyerek bu durumun yarattığı sıkıntıyı dile getirdi.

SİMPSONLAR DİZİSİ BİTECEK Mİ?

Dizinin 36. sezonunun “seri finali” olarak adlandırılan bölümünün yayınlanmasıyla, Simpsonlar'ın sona ereceği söylentileri de yayılmıştı. Ancak Selman, bu bölümün yalnızca eğlenceli bir deneme olduğunu ve dizinin gelecekte dijital platformlarda da geniş bir kitleye hitap etmeyi sürdüreceğini belirterek final söylentilerini yalanladı. "Bu sıra dışı bölümü duyup izlemek isteyecekler" diyen Selman, Simpsonlar'ın daha uzun süre ekranlarda kalmaya devam edeceğine işaret etti.

Kaynak: Haber Merkezi