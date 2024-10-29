Çarpıcı Araştırma Yayımlandı: İntiharların En Çok Olduğu Günler Ortaya Çıktı

Yapılan bir araştırma, intihar oranlarının hafta başında, özellikle pazartesi günleri belirgin bir artış gösterdiğini ve ilkbahar ile yaz aylarında, büyük tatil dönemlerinin ardından yükseldiğini ortaya koyuyor. Bu oranların hafta sonları ve özellikle aralık ayında düşüşe geçtiği; Noel'de en düşük seviyeye indiği, yılbaşı gününde ise zirveye çıktığı gözlemlendi.

EN ÇOK PAZARTESİ GÜNLERİ OLUYOR

Pazartesi günleri intihar riski haftanın diğer günlerinden daha yüksek olurken, yılbaşı günü bu risk en üst düzeye çıkıyor. 1971 ve 2019 yılları arasında 26 ülkede yapılan bir analizde, toplam 1,7 milyon intihar vakasının incelenmesi sonucu, pazartesi günlerinin risk oranının yüksek olduğu tüm ülkelerde benzer bir trendin gözlendiği belirtiliyor. Buna karşın, dünya genelinde bu oranların bölgesel farklılıklar sergilediği de dikkat çekiyor.

Araştırmacılar, bu döngüsel artışın nedenlerini kesin olarak açıklamakta güçlük çekse de hafta başında yükselen iş stresi, hafta sonu aşırı alkol tüketimi ve tatil dönemlerindeki sosyal izolasyonun bu durumları tetikleyebileceğini düşünüyorlar.

Kaynak: Haber Merkezi