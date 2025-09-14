Padişah Kahvesi Olarak Biliniyor: İçine 1 Tutam Atınca Damak Çatlatıyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kakule, kahveye hafif ferahlatıcı bir tat katarken sindirimi de kolaylaştırıyor. Bu nedenle Osmanlı döneminde kahve yapımında sıkça kullanıldığı biliniyor. Ustalara göre, doğru miktarda eklenen kakule, kahvenin lezzetini zirveye taşıyor ve içimi daha keyifli hale getiriyor.

ALTERNATİF AROMALAR DA FARK YARATIYOR

Bazı yörelerde ise kahveye az miktarda tarçın veya damla sakızı ekleniyor. Bu küçük dokunuşlar, kahveyi daha aromatik hâle getiriyor ve özellikle misafir ikramlarında tercih ediliyor.

Kısacası, kahvenin içine bir tutam kakule veya tarçın atmak, klasik Türk kahvesi deneyimini unutulmaz bir lezzete dönüştürüyor. Bu yöntemi deneyenler, kahveyi artık her zaman böyle içmek istediklerini dile getiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi