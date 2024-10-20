Mikropları Anında Yok Ediyor: Kış Aylarında Bunu Tüketene Hastalık Uğramıyor

Son zamanlarda artış gösteren solunum yolu enfeksiyonları, özellikle çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar üzerinde etkili oluyor. Hastanelerde yoğunluk yaşanırken, bağışıklığını doğal yollarla güçlendirmek isteyenler sofralarının vazgeçilmezi turşuya yöneliyor. En sık tercih edilen turşu çeşitleri arasında salatalık, lahana, erik, çağla, badem, sarımsak ve kapari turşusu öne çıkıyor.

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLER

Turşu, içerdiği probiyotik bakterilerle sindirim sistemine fayda sağlıyor ve bağırsak mikrobiyotasını dengeleyebiliyor. Lifli yapısıyla ve fermente bakterilerle bağırsak sağlığını koruyarak düzenli bağırsak hareketlerini destekliyor. Ayrıca, yüksek lif içeriğiyle kabızlığı önleyip metabolik atıkların vücuttan daha rahat atılmasını sağlıyor.

YAĞ YAKIMINA YARDIMCI OLUR

Turşunun içeriğinde bulunan sirkenin asetik asidi, vücutta yağ depolanmasını önleyebiliyor. Metabolizmayı hızlandıran, kabızlığı gideren ve düşük kalorili olan bu besin, diyet yapanların zayıflamasına da katkı sağlıyor. Lifli yapısı, tokluk hissini uzatarak kilo kontrolünü destekliyor.

Turşuda kullanılan sebzeler, antioksidan zenginlikleriyle öne çıkarak serbest radikallere karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor. Özellikle sarımsak ve karnabahar turşusunda bulunan flavonoidler, yüksek antioksidan kapasitesi sunuyor. Farklı vitamin, mineral ve antioksidanlardan faydalanmak için çeşitli turşular tüketmek öneriliyor.

TURŞU NASIL KURULUR?

Turşu, yararlı bakteriler sayesinde K vitamini ve B grubu vitaminler (tiamin, riboflavin) açısından önemli bir kaynak. K vitamini kanın pıhtılaşmasına yardımcı olurken, B grubu vitaminler sinir sistemi ve hafıza üzerinde etkilidir. Doğal ve mevsiminde ürünlerle yapılan turşular daha faydalı olabilir. Sebze ve meyveleri iyice yıkayıp temiz içme suyu ve kaya tuzu kullanarak turşu kurulması öneriliyor.

Turşu kurarken kavanozların steril edilmesi önemli. Malzemeleri yıkadıktan sonra, su, sirke veya limon suyu ve kaya tuzu karışımıyla kavanoza dizin. Lezzet için limon kabuğu, ekşi erik, koruk veya sarımsak ekleyebilirsiniz. Mayalanma sürecini hızlandırmak için nohut veya ekşi maya buğday ekmeği parçaları da kullanılabilir.

TURŞU TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Düşük kalori içeriğiyle diyet listelerine eklenebilen turşu, fazla tüketildiğinde yüksek sodyum içeriği nedeniyle vücutta su tutulumuna neden olabilir. Bu durum tartıdaki sonuçları etkileyebilir. Özellikle yüksek tansiyon, böbrek, diyabet ve mide sorunları olan kişilerin turşu tüketmeden önce uzman bir hekime ya da diyetisyene danışmaları önemlidir.

Kaynak: Haber Merkezi