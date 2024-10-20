Kombinin Havası Nasıl Alınır? İşte 5 Adımda Hava Alma Yöntemi

Havaların soğumasıyla birlikte, kullanıcılar kombilerine yönelmeye başladı. Kombiyi açmadan önce bakım yapmak isteyenler, ilk olarak hava durumunu kontrol ediyor. Kombinin hava alması, ısıtma sisteminin verimliliğini olumsuz etkileyebilir. Sistemdeki hava, dolaşımı zorlaştırarak peteklerin yeterince ısınmamasına yol açar.

Tesisatçıya başvurmak istemeyenler ise kendi yöntemleriyle kombinin havasını almayı tercih ediyor. Peki, kombinin havası nasıl alınır? İşte bu işlemi gerçekleştirmenin adımları...

1. KOMBİYİ KAPATIN

Kombiyi kapatın ve soğumasını bekleyin. Bu adım, güvenliğiniz açısından oldukça önemlidir.

2. HAVA TAHLİYE VANALARINI BULUN

Peteklerin üst kısmındaki hava tahliye vanalarını tespit edin. Bu vanalar genellikle bir anahtar veya tornavida ile açılabilen bir vida şeklindedir.

3. VANAYI AÇIN

Anahtar veya tornavida kullanarak vanayı yavaşça açın. Vanayı açarken genellikle saat yönünün tersine döndürmeniz gerektiğini unutmayın.

4. HAVA ÇIKIŞINI DİNLEYİN

Vanayı açtığınızda, hava çıkışı sesi duyacaksınız. Su çıkmaya başladığında vanayı kapatın. Bu, sistemdeki havanın boşaltıldığını gösterir.

5. SU BASINCINI KONTROL EDİN

Kombinin manometre göstergesindeki su basıncını kontrol edin. İdeal basınç genellikle 1-2 bar arasında olmalıdır. Eğer basınç düşükse, su eklemeniz gerekebilir.

6. KOMBİYİ YENİDEN AÇIN

Tüm işlemleri tamamladıktan sonra kombiyi yeniden açın ve çalışmasını kontrol edin. Böylece sistemin verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Bu adımları izleyerek kendi kombinizin havasını kolayca alabilir, ısıtma sisteminizin verimliliğini artırabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi