Hepsiburada'yı Alan Kaspi Kimdir?

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, Kazak teknoloji devi Kaspi’ye satıldı. Doğan Ailesi'nin yüzde 65.4 oranındaki hissesi, 1 milyar 127 milyon dolara Kaspi'ye devredildi. Bu satın alma, hem Hepsiburada’nın geleceği hem de Kaspi'nin kim olduğu sorularını gündeme taşıdı. İşte bu süreç ve Kaspi’nin detayları...

KASPİ KİMDİR VE NE İŞ YAPAR?

Kazakistan merkezli Kaspi, 2000’li yıllarda kurulan ve dijital ödeme sistemleri, e-ticaret platformu ve fintech alanında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketidir. Kaspi.kz Super App, Kazakistan’ın en çok kullanılan dijital platformlarından biri olup, 14.1 milyon kullanıcıya ve günlük 9.1 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar fatura ödeme, e-ticaret, para transferi gibi işlemlerini hızlıca gerçekleştirebiliyor ve QR kodla ödemeler yapabiliyor. Kaspi ekosisteminde ayrıca dijital bir banka da bulunuyor ve bu banka üzerinden kredi çekme, taksitli alışveriş gibi birçok finansal hizmet sağlanıyor. Ticaret hayatına yönelik Kaspi Pay Super App ise 581 bin işletme tarafından kullanılıyor.

KASPİ'NİN GÜCÜ VE FİNANSAL DURUMU

Kaspi’nin bilançosu dikkat çekici rakamlar barındırıyor. 2024'ün ilk dokuz ayında 3.7 milyar dolar satış geliri elde eden şirketin net kârı 1.5 milyar dolar olarak açıklandı. Ödeme sistemleri ve fintech alanındaki büyüme yüzde 20, e-ticarette ise yüzde 65 seviyesinde. Şirket, 2024 başında Nasdaq’ta halka açıldı ve şu anda 22.2 milyar dolar piyasa değeriyle işlem görüyor.

KASPİ’NİN SAHİPLERİ KİMLER?

Kaspi’nin en büyük hissedarı, yüzde 23 payla Gürcü iş insanı Mikhail Lomtadze. Harvard MBA mezunu olan Lomtadze, şirketin kurucuları arasında yer alırken, Kaspi’nin Yönetim Komitesi Başkanlığı ve CEO görevlerini de üstleniyor. CFO Tengiz Mosidze ve yüzde 21 hisseye sahip Kazak iş insanı Vyacheslav Kim, Kaspi’nin diğer önemli isimleri arasında.

HEPSİBURADA’NIN VARLIKLARI VE DEĞERİ

2024 yılı raporuna göre, Hepsiburada’nın varlık değeri 600 milyon dolar iken, yükümlülükleri 494 milyon dolar seviyesinde. İlk altı ayda 653 milyon dolar gelir elde eden Hepsiburada’nın FAVÖK’ü 35 milyon dolar olarak raporlandı. Şirketin yüzde 100’ü 1 milyar 751 milyon dolar, satılan yüzde 65.4 hissesi ise 1 milyar 145 milyon dolar olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi