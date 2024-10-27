Doğrulanmış Emlak İlanı Sistemi Nedir? İlanlar Nasıl Verilecek? İşte Tüm Detaylar...

1 Ocak 2025 itibarıyla zorunlu olacak Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) ilişkin detaylar araştırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar, "Doğrulanmış İlan Nasıl Anlaşılır?, Bireysel İlanlar Nasıl Verilir?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte emlakta yeni uygulamayla ilgili tüm detaylar...

15 Eylül’de hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 1 Ocak 2025 itibarıyla zorunlu hale gelecek. Hem satılık hem de kiralık emlak ilanlarına yönelik geliştirilen bu sistem, tüketici mağduriyetlerini azaltmayı ve sahte ilanlarla yapılan fiyat manipülasyonlarının önüne geçmeyi hedefliyor. İşte merak edilen detaylar:

1. DOĞRULANMIŞ İLAN OLDUĞU NASIL ANLAŞILACAK?

Doğrulanmış ilanlarda özel bir logo bulunacak. Bu logoya sahip ilanlar, yetki doğrulaması yapılmış ilanlar olarak kabul edilecek.

2. BİREYSEL İLANLAR NASIL VERİLECEK?

Bireysel ilanlarda, ilan platformunda taşınmaz numarası girilecek ve sistem, ilan verenin taşınmaz sahibi veya yakın hısım olup olmadığını otomatik olarak kontrol edecek. Bu kontrol tamamlandıktan sonra ilan yayınlanabilecek.

3. EMLAK İŞLETMELERİ İÇİN YETKİ BELGESİ ŞARTI

Emlak işletmeleri, taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip olmalı ve taşınmaz sahibi tarafından e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş olmalı. Yetki doğrulandıktan sonra ilan platformuna giriş yapılabilecek.

4. TAPU KAYDI OLMAYAN TAŞINMAZLAR İÇİN İLAN VERME

Tapu kaydı olmayan taşınmazlar için “tapum yok” seçeneği işaretlenerek ilan verilebilecek. Bu kategoride, kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri ve TOKİ ile Emlak Konut projeleri yer alıyor.

5. TAŞINMAZ İÇİN VERİLEN YETKİ İPTAL EDİLEBİLECEK Mİ?

e-Devlet’teki “EİDS taşınmaz ilanı yetkilendirme işlemleri” ekranında “iptal et” butonu ile yetki iptali yapılabilecek. Ancak yetki iptali mevcut ilanları yayından kaldırmayacak.

6. YETKİ SÜRESİ UZATILABİLİR Mİ?

Yetki süresi, e-Devlet üzerinden en az 3 ay olacak şekilde uzatılabilecek.

7. E-DEVLETE ERİŞİMİ OLMAYAN YABANCILARIN İLANLARI

e-Devlet erişimi olmayan yabancı mülk sahipleri, sisteme dahil olmadan ilan verebilecek. Bu ilanlarda “e-Devlet erişimi yok” ibaresi bulunacak.

8. KİRALIK İLANLARDA DA ZORUNLU OLACAK

EİDS, sadece satılık değil, kiralık taşınmaz ilanlarında da zorunlu hale gelecek.

9. HİSSELİ TAŞINMAZLARDA YETKİ DURUMU

Hisseli taşınmazlarda tüm hissedarların onayına gerek duyulmadan, bir hisse sahibinin yetki vermesi yeterli olacak.

10. SİSTEME GEÇİŞTE MEVCUT İLANLAR KALKACAK MI?

Sistem tamamen devreye girdiğinde yayında olan ilanlar etkilenmeyecek; ancak süresi dolan ilanların yenilenmesinde EİDS üzerinden yetki doğrulaması gerekecek.

Kaynak: Haber Merkezi