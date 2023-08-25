Fırındaki yağ ve lekeleri yok etme tekniği! Pırıl pırıl bir fırın için denemelisiniz

Yenidevir.com.tr’de aktarılanlara göre; Fırın temizliği, ev temizliğinin en zorlu ve zaman alıcı işlerinden biridir. Ancak, fırının sağlıklı ve hijyenik olması için düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Fırındaki yağ ve lekeleri yok etmek için birkaç basit teknik uygulayarak, pırıl pırıl bir fırına sahip olabilirsiniz.

İlk olarak, fırınınızdaki yağ ve lekeleri çıkarmak için doğal bir temizleyici kullanın. Sirke ve karbonat gibi malzemeler, fırınınızı temizlemenin en etkili yollarından biridir. Bunları kullanarak, fırınınızı kimyasal temizleyiciler kullanmadan doğal yollarla temizleyebilirsiniz.

Fırınınızı temizlemeye başlamadan önce, fırının fişini çekin ve soğumasını bekleyin. Ardından, fırınınızın içindeki büyük parçaları çıkarın ve bir kenara koyun. Fırının içindeki tozları bir süpürge veya fırça yardımıyla temizleyin.

Daha sonra, fırının içindeki yağ lekelerini çıkarmak için karbonat ve sirke karışımı hazırlayın. Karbonat ve sirkeyi karıştırarak bir macun elde edin ve bu macunu fırının içine sürün. Macunu fırının içinde bırakın ve yaklaşık yarım saat kadar bekletin.

Yarım saat sonra, macunu bir spatula veya sert bir fırça yardımıyla çıkarın. Bu işlem sırasında, fırının içindeki yağ lekelerinin çoğu çıkacaktır. Kalan lekeleri çıkarmak için, bir bez veya sünger yardımıyla sirke veya limon suyu kullanabilirsiniz.

Fırının içindeki yağ lekelerini çıkardıktan sonra, fırının içini tekrar süpürün ve kurumasını bekleyin. Daha sonra, fırının içindeki büyük parçaları tekrar yerlerine yerleştirin ve fırını kullanmaya hazır hale getirin.

Gercekgundem.com'da aktarılanlara göre; Peki, mikrodalga fırın nasıl temizlenir? İşte size adım adım bir temizleme rehberi:

1. Fırını boşaltın: Mikrodalga fırını temizlemeye başlamadan önce, içindeki tüm yemek artıklarını ve diğer malzemeleri çıkarın.

2. Sıcak su ve sabun kullanın: Bir kase sıcak suya birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Daha sonra, bu karışımı bir bez ya da sünger yardımıyla fırının içindeki tüm yüzeylere uygulayın. Böylece, yemek artıklarını ve lekeleri kolayca çıkarabilirsiniz.

3. Sirkeli su kullanın: Eğer fırının içindeki lekeleri çıkarmakta zorlanıyorsanız, bir kase sıcak suya biraz sirke ekleyin. Bu karışımı da bir bez ya da sünger yardımıyla fırının içindeki yüzeylere uygulayın. Sirke, lekeleri çıkarmaya yardımcı olacaktır.

4. Fırını buharla temizleyin: Fırının içindeki inatçı lekeleri çıkarmak için, bir bardak suyu fırına koyun ve 5 dakika boyunca çalıştırın. Böylece, buhar sayesinde lekelerin çıkması kolaylaşacaktır.

5. Fırını kurulayın: Fırını temizledikten sonra, bir bez ya da kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Böylece, fırının içinde nem kalmasını önleyebilirsiniz.