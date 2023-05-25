Evin havasını temizleyen çiçekler! Mutlaka salonda yer vermelisiniz

Evin mis gibi kokmasını sağlayacak çiçekler

Son Güncelleme:
Evin havasını temizleyen çiçekler! Mutlaka salonda yer vermelisiniz

Evin güzel kokmasını sağlayan çiçekler, evin atmosferini olumlu yönde etkiler. Bazı çiçekler, güzel kokularıyla evin havasını tazeleyerek ferah bir ortam yaratır. Lavanta, güzel kokusuyla evin havasını tazeleyen en popüler çiçeklerden biridir.

Ayrıca, gül, yasemin, menekşe ve sümbül de evin güzel kokmasını sağlayan diğer çiçeklerdir. Bu çiçekler, saksılarda veya bahçede yetiştirilebilir. Ayrıca, kesilerek vazolarda da kullanılabilirler. Evde çiçek yetiştirmek, hem görsel hem de duyusal bir keyif sağlar.

Güzel kokulu çiçekler, stresi azaltarak rahatlatıcı bir etki yaratabilir. Evin havasını tazeleyen güzel kokulu çiçekler, misafirleri de etkileyerek evinizi daha davetkar hale getirebilir. Bu nedenle, evinize uygun güzel kokulu çiçekleri seçerek evinizin havasını tazeleyebilirsiniz.

Saksıda Lavanta Nasıl Yetiştirilir?


Lavanta yetiştirmek için kullanacağınız saksının drenaj delikleri olmalı ve kilden yapılanlar tercih edilmelidir.
Lavanta yetiştiriciliği için en uygun toprak kireç bakımından zengin olan ve kuru olan topraklardır.
Lavanta 10-30 derece hava sıcaklığında yetiştirilebilir.
Lavanta güneş ışığını çok sevdiği için, günde 4-5 saat güneş ışığı alan bir yerde bekletilmelidir.
Kış aylarında ise soğuk ve rüzgar almayan, gölge bir yerde bekletilmesi uygundur.
Lavantanın toprağı nemli olduğu sürece susuzluğa dayanıklıdır.
Lavantayı sabah ve akşam saatlerinde sulayabilirsiniz.
Sulama esnasında toprağı ve bitkinin yeşil yerlerini sulamaya özen gösterin.


Evde Lavanta Yetiştiriciliği


Saksının içini toprakla doldurun.
Saksının üst kısmında 2-3 parmak olacak şekilde boşluk bırakın.
Lavanta tohumunu aralıklı olarak toprağa yerleştirin.
Üzerini bir parmak kalınlığında toprakla örtün.
Toprağın çok sıkı olmamasına ve bastırmamaya özen gösterin.
Bitkinizin toprağı nemli kalacak şekilde sulama yapın.
Tohum yerine, çiçekçilerden lavanta fidesi alarak da yetiştirebilirsiniz.
Fideleri toprağa ekerken, köklerine zarar vermemeye dikkat edin.

Lavanta Hangi Mevsimde Ekilir?


Lavanta her mevsim ekilebilen bir bitkidir. Ancak sonbahar, yaz ve ilkbahar ayları lavantanın ekimi için uygun mevsimlerdir.
Lavanta, doğru bakım yapıldığında Haziran ve Ağustos ayları arasında çiçek açar.

lezzet.com.tr

Son Güncelleme:
Garanti ederiz en lezzetli kabak dolması: Bir de böyle denemelisiniz Garanti ederiz en lezzetli kabak dolması: Bir de böyle denemelisiniz
Astım hastalığı ile ilgili doğru sanılan 10 yanlış! Uzman isim detaylarıyla açıkladı Astım hastalığı ile ilgili doğru sanılan 10 yanlış!
Bu tarif aklınızı başınızdan alacak! Yalancı baklavanın yapılışı Bu tarif aklınızı başınızdan alacak! Yalancı baklavanın yapılışı
Hep yanlış yapmışız yanlış! İrmik helvasına lezzet katan tüyo Hep yanlış yapmışız yanlış! İrmik helvasına lezzet katan tüyo
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu, Erdoğan hakkında ilk kez video izletti: Bir de iktidar sahipleri terör hakkında neler dedi, bakalım "Bir de iktidar sahipleri terör hakkında neler dedi, bakalım"
Kılıçdaroğlu, "AK Partili değilim" diyen genci savundu: Paylaşımları durdurun, bırakın kavga dilini gençler Kılıçdaroğlu, "AK Partili değilim" diyen genci savundu: Paylaşımları durdurun, bırakın kavga dilini
Hep yanlış yapmışız yanlış! İrmik helvasına lezzet katan tüyo Hep yanlış yapmışız yanlış! İrmik helvasına lezzet katan tüyo
Evin havasını temizleyen çiçekler! Mutlaka salonda yer vermelisiniz Evin havasını temizleyen çiçekler! Mutlaka salonda yer vermelisiniz
Garanti ederiz en lezzetli kabak dolması: Bir de böyle denemelisiniz Garanti ederiz en lezzetli kabak dolması: Bir de böyle denemelisiniz