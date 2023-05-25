Evin havasını temizleyen çiçekler! Mutlaka salonda yer vermelisiniz

Evin güzel kokmasını sağlayan çiçekler, evin atmosferini olumlu yönde etkiler. Bazı çiçekler, güzel kokularıyla evin havasını tazeleyerek ferah bir ortam yaratır. Lavanta, güzel kokusuyla evin havasını tazeleyen en popüler çiçeklerden biridir.

Ayrıca, gül, yasemin, menekşe ve sümbül de evin güzel kokmasını sağlayan diğer çiçeklerdir. Bu çiçekler, saksılarda veya bahçede yetiştirilebilir. Ayrıca, kesilerek vazolarda da kullanılabilirler. Evde çiçek yetiştirmek, hem görsel hem de duyusal bir keyif sağlar.

Güzel kokulu çiçekler, stresi azaltarak rahatlatıcı bir etki yaratabilir. Evin havasını tazeleyen güzel kokulu çiçekler, misafirleri de etkileyerek evinizi daha davetkar hale getirebilir. Bu nedenle, evinize uygun güzel kokulu çiçekleri seçerek evinizin havasını tazeleyebilirsiniz.

Saksıda Lavanta Nasıl Yetiştirilir?



Lavanta yetiştirmek için kullanacağınız saksının drenaj delikleri olmalı ve kilden yapılanlar tercih edilmelidir.

Lavanta yetiştiriciliği için en uygun toprak kireç bakımından zengin olan ve kuru olan topraklardır.

Lavanta 10-30 derece hava sıcaklığında yetiştirilebilir.

Lavanta güneş ışığını çok sevdiği için, günde 4-5 saat güneş ışığı alan bir yerde bekletilmelidir.

Kış aylarında ise soğuk ve rüzgar almayan, gölge bir yerde bekletilmesi uygundur.

Lavantanın toprağı nemli olduğu sürece susuzluğa dayanıklıdır.

Lavantayı sabah ve akşam saatlerinde sulayabilirsiniz.

Sulama esnasında toprağı ve bitkinin yeşil yerlerini sulamaya özen gösterin.



Evde Lavanta Yetiştiriciliği



Saksının içini toprakla doldurun.

Saksının üst kısmında 2-3 parmak olacak şekilde boşluk bırakın.

Lavanta tohumunu aralıklı olarak toprağa yerleştirin.

Üzerini bir parmak kalınlığında toprakla örtün.

Toprağın çok sıkı olmamasına ve bastırmamaya özen gösterin.

Bitkinizin toprağı nemli kalacak şekilde sulama yapın.

Tohum yerine, çiçekçilerden lavanta fidesi alarak da yetiştirebilirsiniz.

Fideleri toprağa ekerken, köklerine zarar vermemeye dikkat edin.

Lavanta Hangi Mevsimde Ekilir?



Lavanta her mevsim ekilebilen bir bitkidir. Ancak sonbahar, yaz ve ilkbahar ayları lavantanın ekimi için uygun mevsimlerdir.

Lavanta, doğru bakım yapıldığında Haziran ve Ağustos ayları arasında çiçek açar.

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