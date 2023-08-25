Çorum usulü tarhana çorbası! Püf noktası ise içine eklenen o malzemede

Yenidevir.com.tr'de aktarılanlara göre; Tarhana çorbası, Türk mutfağının en lezzetli ve besleyici çorbalarından biridir. İçinde bulunan yoğurt, domates, biber gibi malzemeler sayesinde hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek sunar. Ancak tarhana çorbası yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. Bu yazımızda sizlere Çorum usulü tarhana çorbası tarifini detaylarıyla anlatacağız.

Malzemeler:

- 1 su bardağı tarhana

- 1 adet soğan

- 2 adet domates

- 2 adet yeşil biber

- 3 yemek kaşığı tereyağı

- 2 yemek kaşığı un

- 1 litre su

- Tuz, karabiber, kırmızı biber

Tarhana çorbası yapılışı:

1. Tarhanayı bir kaseye alın ve üzerine 1 litre su ilave edin. Karıştırarak erimesini sağlayın. Bu karışımı bir kenarda bekletin.

2. Soğanı küçük küçük doğrayın ve tereyağı ile birlikte tencereye alın. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

3. Domatesleri ve yeşil biberleri de küçük küçük doğrayın ve tencereye ekleyin. Birkaç dakika daha kavurun.

4. Unu ekleyin ve kısık ateşte sürekli karıştırarak unun kokusu çıkana kadar kavurun.

5. Hazırladığınız tarhana suyunu tencereye ilave edin ve karıştırın.

6. Tuz, karabiber ve kırmızı biberi de ekleyin ve karıştırın.

7. Çorbanın kıvamı koyu olursa biraz daha su ekleyebilirsiniz.

8. Çorba kaynamaya başladığında altını kısıp 15-20 dakika kadar pişirin.

9. Piştikten sonra ocaktan alın ve sıcak servis yapın.

Çorum usulü tarhana çorbası yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası malzemelerin doğru oranlarda kullanılmasıdır. Tarhana miktarı az olursa çorba sulu olur, çok olursa ise koyu bir kıvam alır. Ayrıca çorbayı pişirirken sürekli karıştırmak da önemlidir. Bu sayede çorbanın içindeki malzemeler eşit şekilde dağılır ve lezzeti artar.

TARHANA ÇORBASI 5 FAYDASI



1. Bağışıklık Sistemi Güçlendirir

Tarhana çorbası, içerdiği yoğurt ve baharatlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda içerdiği C vitamini sayesinde de vücudu hastalıklara karşı korur.

2. Sindirimi Kolaylaştırır

Tarhana çorbası, içerdiği yoğurt ve maya sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Aynı zamanda içerdiği lifler sayesinde de sindirim sistemi sağlığını korur.

3. Kemikleri Güçlendirir

Tarhana çorbası, içerdiği kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir. Aynı zamanda içerdiği protein sayesinde de kasların güçlenmesine yardımcı olur.

4. Kolesterolü Düşürür

Tarhana çorbası, içerdiği yoğurt sayesinde kolesterolü düşürür. Aynı zamanda içerdiği lifler sayesinde de kalp sağlığını korur.

5. Enerji Verir

Tarhana çorbası, içerdiği karbonhidratlar sayesinde enerji verir. Aynı zamanda içerdiği protein sayesinde de uzun süre tok kalmanızı sağlar.