Canan Karatay Çay içenleri bir kez daha uyardı! Korkutan tehlike

Prof. Dr. Canan Karatay, Habertürk’ten Hülya Hökenek'e yaptığı açıklamada, “'Çay yeni çıkmış bir alışkanlıktır. Geçmişte böyle bir şey yoktu. Seneler önce kahve içilirdi. Ben çaya karşı değilim. Ama yemek yedikten sonra hemen içilmemelidir. 4 saat sonra içilmelidir. Hemen içilmeli kronik kansızlık sebebidir. Demir eksikliğine yol açar'' dedi.

ŞEKER UYARISI

Canan Karatay'ın çayla ilgili açıklamaları sadece bununla sınırlı değil. Karatay daha önce yaptığı bir açıklama da çayın şekersiz içilmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

ÇAYIN BİLİNMEYEN ZARARLARI

Posta'da aktarılanlara göre; Çay doğru ve kararında tüketildiğinde vücut için faydası vardır. Yapılan çalışmalarda şekersiz tüketilen çayın kalp sağlığı için faydalı olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca çay bağırsak sağlığını da iyileştirmektedir. Şekersiz içilen çayın kan şekeri seviyesini de düşürdüğü biliniyor. Odaklanmayı da artıran bir içecek olan çay birden çok faydası olan bir içecektir. Ancak çayın bilinmeyen zararları da var...

Uzmanlara göre gereğinden fazla çay tüketmenin başlıca bazı zararları var. İşte o zararlar



Mide bulantısı,

Baş ağrısı

Sinir bozukluğuna yol açıyor.

Aşırı çay tüketimi kalpte çarpıntı ve elde titreme sorunlarına da yol açıyor.

En büyük mesele ise kansızlık ve demir eksikliğine yol açması.

Üstelik bu soruna yol açtığını tüm uzmanlar söylediği gibi sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla dikkat çeken doktorlarımızdan biri olan Prof. Dr. Canan Karatay'da söylüyor.