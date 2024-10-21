Bulunduğu Eve Hastalık Girmiyor: Bu Ağacın 70 Gramı 500 Liradan Satılıyor

Latin Amerika'nın tropikal ormanlarından gelen ve özellikle Şili, Ekvador ve Peru gibi ülkelerde yetişen Palo Santo ağacı, yüzyıllardır yerel topluluklar tarafından ruhsal arınma ve meditasyon amacıyla kullanılan bir bitki olarak biliniyor. Son yıllarda dünya genelinde büyük bir popülarite kazanan bu ağaç, aromaterapi ve alternatif tıp alanlarında da sıkça tercih ediliyor.

Palo Santo'nun içeriğinde bulunan uçucu yağlar, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığa olumlu etkiler sağlıyor. Dumanı, stres ve kaygıyı azaltıcı etkisinin yanı sıra, ruh halini iyileştirme ve ortamdaki negatif enerjileri temizleme özelliğiyle öne çıkıyor. Ayrıca, soğuk algınlığı ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklara karşı da destekleyici olarak kullanılabiliyor.

35 GRAM PAKET 250 LİRA

Ancak Palo Santo'ya olan talep arttıkça fiyatları da yükseliyor. Yaklaşık 35-40 gramlık bir paketinin 250 TL'ye kadar satıldığı bu değerli doğal kaynak, korunması gereken önemli bir hazine olarak değerlendiriliyor. Sürdürülebilir tüketim, hem doğanın hem de geleceğin korunması açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle tüketicilerin, sertifikalı ve çevre dostu kaynaklardan ürün tercih etmesi gerekiyor.

TALEP ARTINCA FİYATLAR UÇTU

Palo Santo'nun dünya genelinde artan popülaritesi, fiyatlara da yansımış durumda. Günümüzde yaklaşık 35-40 gramlık Palo Santo, 250 TL gibi fiyatlarla satılmaya başladı. Bu durum, hem tedarik zincirindeki hem de doğadaki dengeyi olumsuz etkileyebilir.

SÜRDÜRÜLÜLEBİLİRLİK TEHLİKEYE GİRDİ

Palo Santo'nun yoğun talebi çevresel sorunları da beraberinde getiriyor. Ağaçların bilinçli ve sürdürülebilir bir şekilde toplanması, doğal kaynakların korunması için kritik önem taşıyor. Yerel topluluklar, bu değerli ağacı ticaret için kullanırken çevreye zarar vermemeye özen gösteriyor. Tüketicilerin de bu konuda duyarlı olup, çevre dostu ve sürdürülebilir ürünler tercih etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi