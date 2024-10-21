Uzmanlar "Üst Üste Gelecek" Diyerek Uyardı! 51 Yıl Sonra Dünya Genelinde Yaşanacak

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre, bu sonbaharda La Nina olayı gelişme olasılığı yüzde 60 olarak tahmin ediliyor ve etkilerinin mart ayına kadar sürmesi bekleniyor. La Nina, küresel iklimde bölgesel olarak değişen etkiler yaratan doğal bir iklim döngüsü olarak biliniyor. Kış sıcaklıkları ABD'nin güneyinde normalden daha yüksek, kuzeyinde ise normalden daha soğuk olabilir.

NOAA uzmanları, La Nina'nın ABD'nin güneyinde daha kurak bir kışa, kuzeyinde ise daha yağışlı bir döneme neden olabileceğini belirtiyor. Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde yağış miktarı artarken, diğer bölgeler daha kurak geçebilir. İklim bilimciler, özellikle Güney Amerika'nın kuzeyinde aşırı yağışlar görülebileceğini ifade ediyor.

EL NİNO VE LA NİNA ARASINDAKİ FARK

La Nina, Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının soğumasıyla karakterize edilirken, El Nino tam tersi olarak yüzey sularının ısınmasına neden oluyor. Her iki olay da küresel hava düzenlerini etkiliyor ve iklim döngüsünün önemli bir parçası olan El Nino-Güney Salınımı (ENSO) ile ilişkilendiriliyor.

EN SON 51 YIL ÖNCE YAŞANMIŞTI

Uzmanlar, La Nina olaylarının 2020 ile 2023 arasında art arda üç kez yaşandığına dikkat çekiyor. NOAA'dan Michelle L'Heureux, bu durumun alışılmadık olduğunu ve sadece 1973-1976 döneminde benzer bir döngünün yaşandığını ifade etti.

KURAKLIK ÇEKEN ÜLKELERİ BEKLEYEN TEHLİKE

NASA'dan Ben Cook, La Nina'nın bazı bölgelerde özellikle kuraklık çeken ülkeler için büyük bir stres kaynağı olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan, bilim insanları iklim değişikliği ile La Nina arasındaki bağlantının tam anlamıyla net olmadığını, bu iklim olaylarının doğal salınımlardan kaynaklandığını belirtiyor.

La Nina'nın bu yıl nasıl bir etki yaratacağı merak konusu olmaya devam ederken, uzmanlar bölgesel hava koşullarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi