Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Saçlarınızın yağlı olmasının 5 nedeni

Yağlı saçlar çok sinir bozucu bir sorundur. Saçın ne çok kuru ne de çok yağlı olması gerekir. Çünkü ancak o zaman sağlıklı ve güzel görünmesi mümkün. Ama bazı insanların saçları ne yazık ki diğerlerine göre daha çabuk ve daha çok yağlanır. Bu sorunu yaşayan kişiler de saçlarını daha çok yıkamaya başlar. Hijyenik açıdan sorgulanmak istemezler. Peki saçların yağlanmasının bir sebebi yok mu? Bu sebepleri öğrenerek birçoğu ortadan kaldırmanın yollarını arayabilirsiniz.

SAÇLARINIZIN YAĞLI OLMASININ 5 NEDENİ

1- Çok sık yıkanmak

Yapılan en büyük hatalardan birisi saçın yağlanması yüzünden çok fazla yıkanmaktır. Saçınızı çok fazla şampuanlamak saçınızın daha da yağlı olması anlamına gelir. Şimdi bu bilgi kafanızı karıştırabilir ama sebeplerini görünce anlayacaksınız. Saçlarınızı ne kadar çok şampuanlarsanız yağ bezlerinizi o kadar çok uyarırsınız. Bu da gereğinden daha fazla yağlanmanız anlamına gelir. Bu uyarım, saçınızı şampuanlarken uyguladığınız masaj tekniğinden kaynaklanır. Saçınızı haftada 1-2 kez şampuanlayın.

2- Etkili bir şekilde temizlememek

Saçınızı düzgün şekilde şampuanladığınızı sanabilirsiniz. Ama bu basit işlem biraz karışıktır. Öncelikle şampuanı saçınıza sürün ve tüm kafa derisi boyunca parmak uçlarınızla saçınızın diplerini ovun. Ardından biraz su ekleyip ikinci kez saçınıza şampuan dökün. Bu kez saç tellerinizi kökten uca temizlenmesini sağlayın. Şampuanı yıkarken tamamen arındığınızdan emin olun. Saç kremi kullanıyorsanız saç diplerine kullanmayın.

3- Sıcak su ile duş almak

Saçlarınızın yağlı olmasının bir başka nedeni sıcak su olabilir. Çok sıcak suyla yıkanmak doğal yağların temizlenmesine neden olur. Saç dipleri bu yağları kaybedince yağ bezleri daha çok yağ üreterek kuruluğu önlemeye çalışır. Bu nedenle mümkünse saçlarınızı soğuk ya da soğuğa yakın bir sıcaklıktaki suyla yıkayın.

4- Saçlarını çok şekillendirmek

Saçlarınızla ne kadar çok oynarsanız o kadar yağlı olmasına neden olursunuz. Bu nedenle saçınıza çok fazla işlem uyguluyorsanız saçınızın yağlı olması çok normaldir.

5- Sürekli saçlara dokunmak

Saç deriniz ve parmak uçlarınız doğal yağ üretir. Bu nedenle elinizi gün içinde sürekli saçınıza götürüyorsanız, saçlarınızla oynuyorsanız tabi ki yağlanacaktır. Saçınıza dokunma alışkanlığını bir kenara bırakın.

Derleme: GERÇEK GÜNDEM