Az malzemeyle yapılan en lezzetli börek! 1 tepsi dolusu çıkıyor

Az malzemeyle yapılan en lezzetli böreklerden biri, patatesli börektir. Patatesli börek hem ucuz hem pratiktir. Bu börek tarifi kıymalı börek tarifine göre daha ucuzdur. İşte patatesli börek tarifi:

Malzemeler:

- 5 adet yufka

- 4 adet patates

- 1 adet soğan

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- Tuz

- Karabiber

- Pul biber

Yapılışı:

1. Patatesleri haşlayın ve ezin.

2. Soğanı küçük küpler halinde doğrayın ve sıvı yağda kavurun.

3. Kavrulmuş soğanı patatese ekleyin ve karıştırın. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyin.

4. Bir yufkayı tezgaha serin ve üzerine sıvı yağ sürün.

5. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın ve üst üste yerleştirin.

6. En üstteki yufkanın üzerine patatesli harçtan yayın.

7. Yufkaları rulo şeklinde sarın ve tepsinin içine yerleştirin.

8. Üzerine sıvı yağ sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.

9. Fırından çıkan böreği dilimleyerek servis yapın.

Bu tarifle, az malzemeyle lezzetli bir patatesli börek hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!

Böreğinizin sönmemesi için böreğinizi bir süre üzerine örtü sererek dinlendirin. Böylelikle böreğinizin lezzetini kaçmayacaktır.

Böreğinizi ayranla veya mis gibi Türk çayıyla servis edebilirsiniz

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