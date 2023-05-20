Domateslerin arasındaki çekirgeyi 12 saniyede bulanlar çok zekiymiş!

Optik illüzyonlarda çözümü bulmak için ilk saniyeler önem taşıyor. Optik illüzyonlarda bir görüntüyü veya sahneyi gözümüzle görerek yanlış algıladığımız kavramlardır. Beynimiz optik illüzyonlarda bize oyun oynayabilir. Aynı zamanda beynin ve gözlerin gözlem becerilerini geliştirmedeki etkinliğini de artırır. Resimdeki taze domateslerin içindeki çekirgeyi görmek, tamamıyla görsel zeka seviyenizle ilgili. Hazırsanız 12 saniye süreniz başladı...

Bu görselin gösterildiği her yüz kişiden sadece 2’si 12 saniye içinde çözümü bulabildi. Bu viral optik illüzyonda damtesler arasındaki çekirgeyi tespit etmek için damateslere yakından bakmanız ve detayları incelemeniz gerekiyor. Çekirgeyi halen bulamadıysanız, aşağıdaki resim size yardımcı olacaktır. Bulabilenleri tebrik ediyoruz. Unutmayın, algı uzmanlarına psikanaliz alanında yardımcı olan optik illüzyonlar, bilişsel becerilerinize önemli ölçüde katkı sağlıyor. İstenileni 12 saniye içinde bulmanız ise IQ'nuzun 118'in üzerinde olduğunu gösteriyor.

Algı uzmanları tarafından önerilen ve psikanalizlerin bir parçası olarak kullanılan optik illüzyon testlerini düzenli çözmek hızlı kavrama yetisi üzerinde olumlu katkılar sağlıyor.

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