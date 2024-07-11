ATV Para Dağıtmaya Hazırlanıyor... Programı Sunacak İsim Bile Duyuruldu

Engin Altan Düzyatan “Milyoner Aile” yarışmasıyla geri dönüyor. Program ATV'de yayımlanacak.

ATV Para Dağıtmaya Hazırlanıyor... Programı Sunacak İsim Bile Duyuruldu

Engin Altan Düzyatan, uzun bir aranın ardından "Milyoner Aile" yarışmasıyla televizyon ekranlarına geri dönüyor. Ünlü oyuncunun sunumuyla gerçekleşecek olan yarışma, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Programın ATV kanalında yayımlanacak olması ise heyecanı daha da arttırıyor.

Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla ekrana gelecek olan "Milyoner Aile" yarışması, izleyicilere büyük ödüller kazanma fırsatı sunacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Başarılı aktör Engin Altan Düzyatan atv’nin yeni yarışma programı “Milyoner Aile” ile atv ekranında seyirci karşısına çıkacak.

ATV Para Dağıtmaya Hazırlanıyor... Programı Sunacak İsim Bile Duyuruldu - Resim : 1

Engin Altan Düzyatan yeni bir yarışma programıyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. “Milyoner Aile” adlı yarışmada her bölüme 4 aile katılacak ve 500 bin TL ödülün sahibi olacak. Kaybetmenin olmadığı yarışmada cevapları içinde olan 14 soruda ödüller katlanarak milyonlara ulaşacak. Dört aileden 4’er kişilik ekipler halinde yarışılan programa herkes istediği akrabasıyla katılabilecek ve ailece en hızlı ve doğru şekilde sorulara yanıt veren aile milyonerlik yolculuğunda öne geçmiş olacak.

Tüm soruları en hızlı ve doğru şekilde cevaplayan aile 500 bin TL’yi kasasına koyacak ve sonraki bölümde yarışmaya devam edecek. Milyoner Aile’de sonuncu olup, elenen aile bile kasasındaki biriken ödülle yarışa veda edecek. Bölümün en düşük puanlı ailesi yerini yeni bir aileye bırakacak.

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