Altın İçin Tarih Verildi. Yatırımcısına Çok Büyük Kazandıracak

Geçtiğimiz yıl yatırımcılarına en fazla kazanç sağlayan altın, 2024 yılında da yüzleri güldürmeye devam ediyor. Yılın ilk 6 ayında, yüzde 20 getiri ile en çok kazandıran geleneksel yatırım aracı altın oldu. Bu durum, altın yatırımcılarını memnun ederken, gelecek hakkında umut verici sinyaller de veriyor.

Altın, tarihi boyunca güvenli liman olarak görülmüş ve yatırımcılarına istikrarlı kazançlar sağlamıştır. 2024 yılında da bu trendin devam edeceği öngörülmekte.

İHA'daki habere göre; Ekonomist Salih Özman, yılın ilk yarısında en çok kazandıran geleneksel yatırım aracının %20 getiri ile altın olduğunu vurgularken, gelecek 6 ayda da altının en fazla kazandıran yatırım aracı olacağını öngörüyor.

“ALTIN YİNE YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ”

Salih Özman, 2024'te altının en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu belirtti. "Gelişmekte olan ülkelerde geleneksel yatırım araçları arasında altın ve döviz kurları öne çıkıyor. 2024 yılının ilk 6 ayında bu üç yatırım aracı da yatırımcısına kazandırdı." dedi.

Özman, şu ifadeleri kullandı:

"1 Ocak 2024'te 24 ayar altın fiyatı 2060 lira civarındaydı. Bugün ise 2475-2480 lira aralığında işlem görüyor. Bu, yılbaşından bu yana altın fiyatlarındaki %20'lik bir artışı gösteriyor. Euro kuru, 2024'ün başında 32,8 lira civarındaydı ve şu anda 34,80 lira civarında. Bu, %7'lik bir artış demek. Dolar ise şu an 32,96 lira seviyesinde ve 1 Ocak 2024'te 29,76-77 kuruş civarındaydı, bu da %9,5'lik bir artışı gösteriyor. Yani, altın %20, dolar %9,5 ve euro %7 oranında değer kazandı. Altın, geleneksel yatırım araçları arasında yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam etti ve hala cazibesini koruyor."

"ALTIN YILIN İKİNCİ YARISINDA DAHA FAZLA KAZANDIRACAK"

Dünyadaki ekonomik gelişmelere bakıldığında, Özman, altının yılın ikinci yarısında da kazandırmaya devam edeceğini tahmin ediyor. "Amerika ve Avrupa'da enflasyonun %1,5-2,5 seviyelerinde kalması bekleniyor. Bu düşük enflasyon oranları, faiz indirimlerini beraberinde getirebilir. Bu durum, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında yabancı paraların cazibesini azaltacak ve altın değer kazanacaktır. İlk 6 aydaki yükselişini, ikinci 6 ayda daha da artırarak devam edeceğini düşünüyorum. Altın, uluslararası piyasalarda cazibesini artıracak ve Türk yatırımcısına da daha fazla kazandıracaktır." ifadelerine yer verdi.

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

Kaynak: Günboyu - Derleme : Gerçek Gündem - Fotoğraflar: AA - İHA