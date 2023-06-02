Arta kalan pilavı çöpe dökmeyin... Onunla leziz bir yemek yapılıyormuş

Dünden kalan pilav, birçok farklı yemekte kullanılabilir. İşte dünden kalan pilavla yapılabilecek bazı yemek fikirleri:

1. Pilav köftesi: Dünden kalan pilavı yoğurun ve köfte şekli verin. Ardından, bu köfteleri kızartın veya fırında pişirin. Pilav köftesi, lezzetli bir atıştırmalık veya ana yemek olarak servis edilebilir.

2. Pilav salatası: Dünden kalan pilavı, taze sebzeler ve baharatlarla karıştırarak lezzetli bir pilav salatası yapabilirsiniz. Örneğin, domates, salatalık, maydanoz, taze soğan, zeytinyağı ve limon suyu ile karıştırabilirsiniz.

3. Pilav çorbası: Dünden kalan pilavı, tavuk suyu veya sebze suyu ile karıştırarak lezzetli bir pilav çorbası yapabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, tavuk veya sebzeler de ekleyebilirsiniz.

4. Pilav omleti: Dünden kalan pilavı, yumurta ve baharatlarla karıştırarak lezzetli bir pilav omleti yapabilirsiniz. Omleti kızartın ve isteğe bağlı olarak peynir veya sebzeler ekleyebilirsiniz.

5. Pilav dolması: Dünden kalan pilavı, dolmalık biber veya dolmalık kabak içine doldurarak lezzetli bir pilav dolması yapabilirsiniz. Dolmaları fırında pişirin ve servis edin.

Bu sadece birkaç örnek olup, dünden kalan pilavla yapabileceğiniz yemeklerin sınırı yoktur. Yaratıcılığınızı kullanarak kendinize özgü yemekler de yapabilirsiniz.

PİLAVDAN DOMATESLİ PİRİNÇ ÇORBASI

Yapımı için malzemeler

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

1 adet havuç

3 adet domates ya da 1 su bardağı domates sosu

1 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 çay bardağı pirinç pilavı

5 su bardağı tavuk suyu

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

5-6 dal maydanoz

Pilavdan domatesli pirinç çorbası tarifi Nasıl yapılır?



Soğan ve havucu küp küp doğrayın.

Yeşil biberi çekirdeklerini çıkardıktan sonra ince ince doğrayın.

Domatesleri rendeleyin.

Zeytinyağını tencerede kızdırıp önce havuç ve soğanları yağda kavurun.

Yeşil biber ve domatesi de ilave edip kavurmaya devam edin.

Son olarak salçayı da ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmayı sürdürün.

Tavuk suyu, tuz, karabiber ve pilavı da ilave edip kısık ateşte çorba özleşene kadar pişirin.

Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip servis yapın. Afiyet olsun…

KAYNAK: HURRİYET.COM.TR