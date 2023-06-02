Tuvaletteki sarı lekeleri yok etmenin yolu! Asla koku da kalmıyor

Tuvaletteki sarı lekelerin nedeni genellikle kalsiyum, magnezyum ve diğer minerallerin birikmesidir. Bu lekeleri temizlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Sirke ve karbonat: Tuvaletin içine bir bardak beyaz sirke dökün ve ardından yarım bardak karbonat ekleyin. Karışımın kabarması normaldir. 15-20 dakika bekleyin ve sonra fırça ile tuvaleti temizleyin. Bu yöntem, tuvaletinize zarar vermeden lekeleri çıkarmaya yardımcı olabilir.

2. Limon suyu: Birkaç limonun suyunu sıkın ve tuvaletin içine dökün. Limon suyu, kireç lekelerini çıkarmaya yardımcı olur. 30 dakika bekleyin ve sonra fırça ile temizleyin.

3. Tuvalet temizleyicileri: Tuvalet temizleyicileri de sarı lekeleri çıkarmak için kullanılabilir. Ancak, bu ürünlerin kimyasal içerikleri nedeniyle tuvalete zarar verebilirler. Bu nedenle, kullanmadan önce ürünün etiketini okuyun ve talimatları dikkatlice takip edin.

Tuvaletteki kötü koku ise genellikle bakteri ve diğer mikroorganizmaların neden olduğu bir sorundur. Kötü kokuları gidermek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Sirke: Tuvaletin içine bir bardak beyaz sirke dökün ve 30 dakika bekleyin. Sirke, kötü kokuları gidermeye yardımcı olur.

2. Karbonat: Tuvaletin içine yarım bardak karbonat ekleyin ve ardından sıcak su dökün. Karbonat, kötü kokuları emer ve giderir.

3. Tuvalet bloğu: Tuvalet blokları, tuvaletinizi temizlemek ve kötü kokuları gidermek için kullanılabilir. Ancak, bazı tuvalet blokları kimyasal içerikleri nedeniyle tuvalete zarar verebilirler. Bu nedenle, kullanmadan önce ürünün etiketini okuyun ve talimatları dikkatlice takip edin.

kaynak: youtube.com - gercekgundem.com - Fotoğraflar: youtube.com